Українська співачка Наталія Могилевська пояснила причину, через яку досі тримає обличчя своїх доньок у таємниці.

Як виявилося, артистка робить це не через забобони чи бажання підігріти цікавість шанувальників.

Чому Могилевська приховує обличчя доньок

Попри те, що її соцмережі сповнені дописів, повʼязаних з Мішель та Сонею, у жодному з них неможливо побачити обличчя дівчат.

Тож підписники вирішили напряму спитати про це співачку. Відповідь на запитання, що їй ставлять в особистих повідомленнях, Наталія дала на своїй сторінці в Instagram.

– Просто уявіть собі ситуацію – підходять діти до моєї Соні й кажуть: “А мама тобі не рідна”, – навела приклад Могилевська.

До слова, про сам факт материнства співачка також мовчала два роки, щоби огородити дівчат від надмірної уваги.

Наталія Могилевська зазначала, що дітям потрібен був час, щоби просто відчути себе в безпеці, адаптуватись до нової родини та до життя в столиці.

Реакція мережі

У коментарях з розумінням поставилися до такого рішення співачки та поділилися історіями з власного життя.

Мама – не просто рідна, а найрідніша. Я впевнена, що ваші дітки ніколи в житті вам такого не скажуть. Мій син народжений серцем, найрідніший.

У ваших дівчаток, найпрекрасніша та найрідніша мама.

Яка ви глибока і мудра. Захоплююся вами!

Ваш вчинок дуже потужний і про велике серце. А “мама тобі не рідна” діти почути можуть пізніше і це також буде боляче. Впевнена там, де знаходяться діти, вже знають, що ви – їхня мама. Хоч і не рідна по крові, але ви стали найрідніша емоційно, і це багато чого варто.

Моя сестричка, коли брала дівчаток з дитбудинку, їм було три та чотири роки, і вона зразу їм пояснила, що є мама рідна по крові, а вона – мама рідна по серцю. На жаль, сестричка померла і тепер дівчатка зі мною.

Раніше Наталія Могилевська ділилася головними правилами у вихованні названих доньок. Співачка зізналася, що надмірно не балує дівчаток, а натомість тримає їх у скромності.

