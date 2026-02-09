Народний артист України Павло Зібров висловився про взаємини зі співаком Степаном Гігою, який помер внаслідок хвороби у віці 66 років.

Раніше Зіброва розкритикували в мережі через те, що він не приїхав на похорон свого нібито друга Гіги до Львова.

У коментарі журналістці проєкту Ранок у великому місті на ICTV Ксенії Малинюк артист заявив, що вони зі Степаном були не друзями, а просто колегами.

Зібров про “дружбу” з Гігою

Павло зазначив, що протягом життя бачився з Гігою близько п’яти разів, тож про дружбу між ними не може й бути мови.

– Я не знаю, чому писали, що ми друзі. Ми колеги по цеху, по співу. Ми з ним не дружили, ми, можливо, разів п’ять бачилися за все життя. Там було багато хейту, чому я не приїхав, треба було заплатити мені гроші, щоб я приїхав за 500 кілометрів на похорони, ви ж друг. Всім кажу, що я не друг, – наголосив Зібров.

Також артист додав, що не знає, з ким товаришував Степан Гіга, адже його діяльність була зосереджена переважно на Заході України.

Раніше про хворобу Степана Гіги висловився Іво Бобул. Артист назвав смерть колеги “невиправною помилкою” і наголосив, що він мав приділяти більше уваги своєму стану здоров’я.

Джерело : Ранок у великому місті

