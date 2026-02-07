У суботу, 7 лютого, українці обрали представника України на Євробаченні 2026. На міжнародний пісенний конкурс до Відня поїде співачка Leleka з піснею Ridnym.

У мережі вже активно обговорюють перемогу Leleka у Нацвідборі 2026 та загалом результати голосування журі і глядачів.

Реакція українців на перемогу Leleka у Нацвідборі 2026

Традиційно користувачі мережі по-різному сприйняли результати Нацвідбору на Євробачення.

Зараз дивляться

Більшість підтримує Leleka та висловлює упевненість, що вона гідно представить Україну на міжнародному конкурсі. А дехто радить співачці допрацювати номер перед поїздкою до Відня.

Нехай летить Leleka до Відня гідно представляти Україну на Євробаченні 2026. Прекрасна робота й фантастичний голос.

Справді дуже гарно. Вперше за довгий час мені подобається вибір українців ще на етапі Нацвідбору.

Номер завжди можна виправити. Вокал фантастичний.

Шикарна пісня та виконання, а номер перед Євробаченням зроблять професіонали

Дуже не вистачає номеру. Така чудова пісня, неперевершений голос, але треба трохи наповнити і заповнити сцену. Але все одно дуже гарно!

Заслужена перемога у Нацвідборі! Лети, Лелеко, а ми віримо в твою перемогу і в Відні!

Люба Лелеко, будь ласка, подумайте гарно над постановою номера.

Найсильніша пісня, але водночас найгірша постановка і “аматорська зйомка”, – пишуть у коментарях.

Деяких користувачів мережі обурило те, що перемогу у Нацвідборі 2026 здобула артистка, яка вже понад 10 років живе в Німеччині. Серед них й продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський.

Також у мережі розкритикували членкиню журі Руслану, яка перед початком голосування відкрито закликала українців підтримати Leleka.

Більшість людей щиро голосувало за Laud, Суспільне та деякі члени жюрі займались відкритою агітацією, що суперечить правилам. Україну представить людина, яка останні 11 років мешкає за кордоном. Чому ми не вважаємо цю людину не в контексті та не відірваною від реальності? Вокал підвів, фірмова нота вийшла не такою, як очікували. Оце потужна перемога.

У Laud реально був шанс показати, наскільки співаки України прогресивні, з якісним сучасним звучанням. А тепер будемо плакати знов на сцені ще одною страждальною піснею.

Якось не віриться, що Jerry Heil третя у глядачів.

Ми по дві години зі світлом на день! А тут перемагає представниця від Німеччини!

Судді тягнули її як могли. Людину, яка 11 років живе поза Україною та розповідає про “любов” до рідного дому. Жах. А ще жахливіша — некомпетентність Руслани. Хто їй дав право на агітацію та критику інших учасників в дусі “не тягни сюди фірму” ?! Розчарування!

Руслана як журі була непрофесійною, коли закликала всіх голосувати за Лелеку. Це абсолютно не чесно по відношенню до інших учасників, – пишуть у мережі.

Нагадаємо, за результатами журі та глядачів друге місце у Нацвідборі 2026 посів Laud з піснею Lightkeeper.

Трійку лідерів закрила Jerry Heil, яка змагалася за право представляти Україну у Відні з композицією Catharticus (Prayer).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.