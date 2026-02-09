Український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк відреагував на хвилю хейту, що здійнялася навколо результатів Нацвідбору на Євробачення 2026.

Попри критику в мережі, він став на захист переможниці – співачки Leleka, а також членкині журі Руслани Лижичко, якій частина глядачів закинула пряму агітацію.

Кондратюк підтримав Руслану

Продюсер зауважив, що критика на адресу Руслани через її відкриту підтримку фаворитки є марною. Він нагадав, що співачка вже не вперше так емоційно просуває талановитих артистів, і раніше це приносило Україні успіх.

Зараз дивляться

– Не дивився Нацвідбір на Євробачення (вперше за надцять років, так вийшло), але засуджую тих, хто хейтить Руслану, яка агітувала за майбутню (як виявилось!) переможницю цього Нацвідбору. До слова, так само зухвало Руслана свого часу агітувала за Джамалу – і та перемогла на Євробаченні! – написав Ігор Кондратюк.

Він також додав, що як багаторічний суддя різних талант-шоу, завжди вважав право на власну думку невід’ємною частиною роботи журі.

Кондратюк вступився за Leleka

Одним із головних приводів для хейту в соцмережах стало те, що співачка Leleka вже 11 років проживає в Німеччині.

Деякі користувачі та представники шоу-бізнесу висловили сумнів, чи може людина, яка тривалий час мешкає поза межами країни, бути “в контексті” українських реалій.

Кондратюк такі претензії відкидає. Він впевнений, що місце проживання не впливає на національну ідентичність.

– Чи залишається українка, яка багато років живе за кордоном українкою? 1000%! Жодного сумніву. Чи має право вона при цьому змагатись нарівні з тими, хто мешкає саме в Україні – а чому ні? Якщо правила дозволяють. Хай гарно виступає, і для України перемогу здобуває! – наголосив він.

Продюсер зізнався, що після перегляду нарізки виступів сам би віддав голос саме за Leleka.

Разом із тим Ігор Кондратюк вкотре висловив сумнів щодо доцільності проведення масштабного телешоу в умовах війни.

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору відбувся 7 лютого. За результатами голосування глядачів та журі, Україну у Відні представить Leleka з піснею Ridnym. Друге місце посів Laud, а третє — Jerry Heil.

Організатори відбору вже заявили, що коментарі Руслани під час ефіру не порушували правил конкурсу і були її особистою експертною позицією.

Фото: Суспільне. Євробачення, скриншот з інтервʼю

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.