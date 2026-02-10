Почему расстались Тарас и Елена Тополи: подробности из решения суда
- Стали известны причины развода Тараса и Елены Тополь.
- Причины зафиксированы в судебном решении — сами артисты ранее их публично не комментировали.
- Инициатором расторжения брака выступил Тарас Тополя.
Несмотря на то, что бывшая звездная чета Тараса и Елены Тополь пыталась держать детали своего расставания в секрете, официальные судебные документы пролили свет на то, что на самом деле поставило точку в их 12-летнем браке.
Почему распался брак Тополь
Согласно решению Подольского райсуда Киева, инициатором расторжения брака стал лидер группы Антитела. В документах говорится о кризисе в отношениях.
– В течение последнего года семейная жизнь между истцом и ответчицей ухудшилась, что в конечном итоге привело к фактическому прекращению семейных отношений. Каждый из супругов имеет разные взгляды на жизнь и семью, у них отдельный бюджет. В настоящее время стороны не ведут общего хозяйства, отсутствуют общие интересы и взаимопонимание, – указано на сайте Судебного реестра Украины.
Процесс развода прошел без личного присутствия звезд в зале заседаний. Представители Тараса Тополи поддержали иск, а Елена, в свою очередь, направила заявление о признании требований в полном объеме.
В документе указано, что артисты не настаивали на примирении, что подтвердило окончательность их решения.
Воспитание детей после разрыва
Несмотря на юридический разрыв отношений, Тарас и Елена остаются родителями троих общих детей – Романа, Марка и Марии. В решении указано, что сохранение формального брака в таких условиях противоречило бы интересам сторон и их сыновьям и дочери.
Напомним, о разводе Тарас и Елена Тополи сообщили в конце 2025 года. В совместном заявлении они подчеркнули, что вопросы с имуществом и финансовым содержанием детей урегулировали заранее.