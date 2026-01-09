Нове масштабне дослідження вчених з Оксфордського університету показало, що переваги від сучасних препаратів для схуднення, таких як Ozempic, Wegovy, Mounjaro та інших, швидко зникають після завершення курсу лікування.

Згідно з аналізом, пацієнти повертаються до своєї початкової ваги в середньому через 1,7 року після припинення лікування.

Дослідники проаналізували дані понад 9 тис. пацієнтів з 37 різних випробувань. Результати свідчать про те, що ожиріння є хронічним станом, який потребує тривалого або навіть постійного контролю, а не короткострокового медикаментозного втручання.

Як швидко повертається вага

Аналіз даних показав, що після завершення медикаментозної терапії пацієнти в середньому набирали 0,4 кг щомісяця, повністю повертаючись до початкових показників ваги через 1,7 року.

У випадку застосування найновіших препаратів, таких як семаглутид та тирзепатид, динаміка набору ваги була інтенсивнішою і становила близько 0,8 кг на місяць. Це призводило до відновлення початкової маси тіла в середньому за 1,5 року.

Старший дослідник Дімітріос Кутукідіс пояснив таку різницю тим, що пацієнти на новітніх препаратах спочатку суттєво втрачають кілограми. Через це вони повертаються до вихідної точки практично одночасно з тими, хто використовував менш ефективні засоби.

Вплив препаратів на організм

Дослідження також показало, що показники здоров’я, які покращилися під час лікування, з часом погіршуються після його припинення.

Позитивний вплив на рівень холестерину, артеріальний тиск та рівень цукру в крові нівелюється навіть швидше, ніж повертається зайва вага.

Вчені прогнозують, що кардіометаболічні маркери повертаються до рівнів, які були до початку лікування, в середньому за 1,4 року. Це означає, що покращення показників серцево-судинної системи зберігається лише доти, доки пацієнт продовжує приймати препарати.

Раніше також зʼясувалося, що препарати для схуднення знижують ефект протизаплідних препаратів.

Дієти та ліки – порівняльний аналіз

Дослідники порівняли результати медикаментозного лікування з програмами поведінкового управління вагою – дієтами, фізичними вправами, зміною звичок.

Виявилося, що після завершення звичайних програм схуднення люди набирають вагу значно повільніше – приблизно 0,1 кг на місяць.

Якщо після ліків вага повертається до початкової за 1,7 року, то після дієт та зміни поведінки – за 3,9 року.

Вчені припускають, що програми зміни способу життя можуть формувати практичні навички самоконтролю, тоді як ліки діють переважно через біологічні механізми, зокрема знижуючи відчуття голоду. Коли дія препарату припиняється, біологічні механізми повертають організм до попереднього стану.

Наразі дослідники не можуть точно визначити, чому деяким пацієнтам все ж вдається утримувати вагу після скасування ліків. Відповідь на це питання ще належить знайти.

Джерело : Reuters