Український художник Мирослав Дузінкевич став частиною команди художнього департаменту одного з претендентів на премію Оскар 2026 – фільму Марті Супрім. Геній комбінацій.

Стрічка отримала дев’ять номінацій, зокрема й за Найкращу роботу художника-постановника.

Мирослав, який з 2019 року працює в США, розповів, як створював візуальний світ 1950-х років для стрічки з Тімоті Шаламе та чому українська академічна школа стала його головною перевагою в Голлівуді.

Мирослав Дузінкевич про залаштунки

У центрі сюжету – реальна історія чемпіона з настільного тенісу Марті Маузера. Для відтворення атмосфери минулого століття художникам довелося створювати світ фільму вручну.

Мирослав Дузінкевич особисто виготовив близько трьох десятків тенісних столів для ключової сцени турніру та працював над фасадами будівель.

Особливим викликом стала робота з фактурами. Художник пояснює: багато поверхонь, які на вигляд здаються зробленими з каменю чи металу, мають фанерну основу.

– Мені дуже знадобилися мої навички каліграфії, які я отримав в українській художній школі — дякую викладачам. А потім треба додати aging, тобто зробити так, щоб глядач повірив, що ця вивіска висить тут дуже багато років під дощем і вітром, а не була створена мною два дні тому. Все, що ви бачите у фільмі, було виготовлено спеціально для фільму, – розповів Мирослав.

Це вже не перший великий проєкт українця. Раніше він працював над серіалом для Netflix та байопіком про Боба Ділана, де також знімався Тімоті Шаламе. Про зірку Голлівуду Мирослав відгукується як про надзвичайного професіонала.

Над декораціями українець працював пліч-о-пліч із 80-річним Джеком Фіском – продакшн-дизайнером, номінованим на Оскар. Саме Фіск підказав Мирославу цікавий трюк: як за допомогою звичайної тирси перетворити лист фанери на ідеальну цегляну стіну.

З кіностудії Довженка – у вищу лігу Голлівуду

Мирослав Дузінкевич має потужний український бекграунд: він 12 років працював на кіностудії імені О. Довженка та в театрі імені Івана Франка.

Щоб отримати доступ до зйомок такого рівня, українець пройшов складні іспити та став членом американської гільдії United Scenic Artists (Local USA 829). Це об’єднання художників, засноване ще у 1897 році, і потрапити туди можна лише за високі професійні досягнення.

Попри успіх за океаном, Мирослав продовжує брати участь у благодійних проєктах на користь України та впевнений, що досвід роботи в Голлівуді допоможе йому в майбутніх проєктах вдома.

