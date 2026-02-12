Есть такой поступок: Андрей Фединчик признался, за что ему стыдно
- Андрей Фединчик стал новым героем рубрики Алины Шаманской 55 за 5.
- Актер признался, что до сих пор стесняется поступка из школьных лет.
- Фединчик также признал, что часто участвовал в драках в юности.
Актер и бывший военнослужащий Андрей Фединчик вспомнил поступок, за который ему до сих пор стыдно.
Об этом он рассказал в беседе с ведущей Алиной Шаманской в рамках рубрики 55 за 5, которая выходит в программе Ранок у великому місті на ICTV2.
За что стыдно Андрею Фединчику
Сначала Андрей вообще не хотел раскрывать, какой именно ситуации касается это воспоминание.
– Есть такой поступок, и мне настолько за него стыдно, что мне даже стыдно озвучить его сейчас, – пояснил Фединчик.
Тогда Алина Шаманская уточнила, когда это произошло, и оказалось, что история касается школьных лет актера. Ведущая поинтересовалась, обижал ли он тогда кого-то, и ответ оказался утвердительным.
– Вам стыдно за буллинг? – спросила Алина.
– Да, – ответил Андрей.
Фединчик поразмыслил и над вопросом о драках, отметив, что его реакция зависит от состояния.
– Честно говоря, часто участвовал в драках, – признал актер.
Напомним, что бывшая жена Андрея Фединчика, актриса Наталка Денисенко, ранее рассказала, что терпела от мужа оскорбления в браке. Сам он также не скрывает, что иногда может вести себя как абьюзер, однако сожалеет о своем поведении.
Также Фединчик ранее подчеркивал, что руку на своих женщин никогда не поднимал.