Актер и бывший военнослужащий Андрей Фединчик вспомнил поступок, за который ему до сих пор стыдно.

Об этом он рассказал в беседе с ведущей Алиной Шаманской в рамках рубрики 55 за 5, которая выходит в программе Ранок у великому місті на ICTV2.

За что стыдно Андрею Фединчику

Сначала Андрей вообще не хотел раскрывать, какой именно ситуации касается это воспоминание.

– Есть такой поступок, и мне настолько за него стыдно, что мне даже стыдно озвучить его сейчас, – пояснил Фединчик.

Тогда Алина Шаманская уточнила, когда это произошло, и оказалось, что история касается школьных лет актера. Ведущая поинтересовалась, обижал ли он тогда кого-то, и ответ оказался утвердительным.

– Вам стыдно за буллинг? – спросила Алина.

– Да, – ответил Андрей.

Фединчик поразмыслил и над вопросом о драках, отметив, что его реакция зависит от состояния.

– Честно говоря, часто участвовал в драках, – признал актер.

Напомним, что бывшая жена Андрея Фединчика, актриса Наталка Денисенко, ранее рассказала, что терпела от мужа оскорбления в браке. Сам он также не скрывает, что иногда может вести себя как абьюзер, однако сожалеет о своем поведении.

Также Фединчик ранее подчеркивал, что руку на своих женщин никогда не поднимал.

Источник : Утро в большом городе

