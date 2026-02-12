Актор і колишній військовослужбовець Андрій Федінчик згадав вчинок, через який йому досі соромно.

Про це він розповів у розмові з ведучою Аліною Шаманською в межах рубрики 55 за 5, що виходить у програмі Ранок у великому місті на ICTV2.

За що соромно Андрію Федінчику

Спочатку Андрій взагалі не хотів розкривати, якої саме ситуації стосується той спогад.

– Є такий вчинок, і мені настільки за нього соромно, що мені навіть соромно озвучити його зараз, – пояснив Федінчик.

Тоді Аліна Шаманська уточнила, коли це сталося, і виявилося, що історія стосується шкільних років актора. Ведуча поцікавилася, чи ображав він тоді когось, і відповідь виявилася ствердною.

– Вам соромно за булінг? – спитала Аліна.
– Так, – відповів Андрій.

Федінчик поміркував і над питанням щодо бійок, зазначивши, що його реакція залежить від стану.

– Чесно кажучи, часто брав участь у бійках, – визнав актор.

Нагадаємо, що колишня дружина Андрія Федінчика, акторка Наталка Денисенко, раніше розповіла, що терпіла від чоловіка образи у шлюбі. Сам він також не приховує, що інколи може поводити себе як абʼюзер, проте, шкодує через свою поведінку.

Також Федінчик раніше наголошував, що руку на своїх жінок ніколи не підіймав.

Джерело: Ранок у великому місті

