Накануне Дня влюбленных Джамала представила клип на чувственную песню Обіймай. В видео артистка снялась вместе со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым.

Джамала выпустила трек Обіймай

Обіймай — это песня о любви из альбома Джамалы Рух мій. Трек принадлежит к современному альтернативному попу, инди-попу с сильным влиянием нео-соула, R&B и минималистичным электронным продакшеном, подобным творчеству Джеймса Блейка, Rhye и Билли Айлиш.

Сейчас смотрят

— Видео Обнімай — о близости, любви и поддержке. О простом, но очень важном действии — объятии, которое поддерживает, когда тяжело, и вдохновляет так, что хочется обнять весь мир. Любые отношения, особенно в паре, это всегда прикосновение, тепло, объятия. Мы обнимаемся, когда грустим, когда нужна поддержка — после ссоры, в момент близости, каждый момент мы проживаем через объятия. Тем более в наше время испытаний. Эта история именно об этом, — прокомментировала клип Джамала.

Артистка отметила, что в наше время пары проходят испытания войной, разлукой и многими другими вызовами, поэтому ей хочется поддержать их всех.

Кроме Джамалы с мужем, в клипе на песню Обіймай также снялись и другие известные пары: Евгений Филатов и Ната Жижченко, Константин и Влада Либеровы, Тимур и Инна Мирошниченко.

Совместную композицию На беззвучний сегодня представили Yaktak и Kola. Артисты создали официальный саундтрек к романтическому фэнтези Мавка. Настоящий миф, который выйдет на большие экраны уже 1 марта 2026 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.