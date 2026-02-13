Обіймай: Джамала у новому кліпі поділилася ніжними кадрами з чоловіком
- Обіймай - це пісня з альбому Джамали Рух мій.
- У кліпі артистка знялася разом зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим.
- Також у відео можна побачити й інші відомі пари.
Напередодні Дня закоханих Джамала презентувала кліп на чуттєву пісню Обіймай. У відео артистка знялася разом зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим.
Джамала випустила трек Обіймай
Обіймай — це пісня про кохання з альбому Джамали Рух мій. Трек належить до сучасного альтернативного попу, інді-попу із сильним впливом нео-соулу, R&B та мінімалістичним електронним продакшеном, подібним до творчості Джеймса Блейка, Rhye і Біллі Айліш.
– Відео Обіймай — про близькість, кохання і підтримку. Про просту, але дуже важливу дію — обійми, які тримають, коли важко, і надихають так, що хочеться обійняти весь світ. Будь-які стосунки, особливо у парі, це завжди дотик, тепло, обійми. Ми обіймаємось, коли сумуємо, коли необхідна підтримка – після сварки, у момент близькості, кожний момент ми проживаємо через обійми. Тим паче, в наш час випробувань. Ця історія саме про це, – прокоментувала кліп Джамала.
Артистка зазначила, що у наш час пари проходять випробування війною, розлукою та багатьма іншими викликами, тож їй хочеться підтримати їх всіх.
Окрім Джамали з чоловіком, у кліпі на пісню Обіймай також знялися й інші відомі пари: Євген Філатов та Ната Жижченко, Костянтин та Влада Ліберови, Тимур та Інна Мірошниченки.
