Напередодні Дня закоханих Джамала презентувала кліп на чуттєву пісню Обіймай. У відео артистка знялася разом зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим.

Джамала випустила трек Обіймай

Обіймай — це пісня про кохання з альбому Джамали Рух мій. Трек належить до сучасного альтернативного попу, інді-попу із сильним впливом нео-соулу, R&B та мінімалістичним електронним продакшеном, подібним до творчості Джеймса Блейка, Rhye і Біллі Айліш.

– Відео Обіймай — про близькість, кохання і підтримку. Про просту, але дуже важливу дію — обійми, які тримають, коли важко, і надихають так, що хочеться обійняти весь світ. Будь-які стосунки, особливо у парі, це завжди дотик, тепло, обійми. Ми обіймаємось, коли сумуємо, коли необхідна підтримка – після сварки, у момент близькості, кожний момент ми проживаємо через обійми. Тим паче, в наш час випробувань. Ця історія саме про це, – прокоментувала кліп Джамала.

Артистка зазначила, що у наш час пари проходять випробування війною, розлукою та багатьма іншими викликами, тож їй хочеться підтримати їх всіх.

Окрім Джамали з чоловіком, у кліпі на пісню Обіймай також знялися й інші відомі пари: Євген Філатов та Ната Жижченко, Костянтин та Влада Ліберови, Тимур та Інна Мірошниченки.

