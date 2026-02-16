Не узнает свою страну: Анджелина Джоли готовится покинуть США
- Анджелина Джоли готовится покинуть США после совершеннолетия младших детей.
- Двойняшки Вивьен и Нокс отмечают 18-летие 12 июля 2026 года.
- Актриса рассматривает несколько локаций за рубежом.
Голливудская звезда Анджелина Джоли планирует начать новый этап жизни за пределами Соединенных Штатов.
Актриса уже давно рассматривает возможность переезда, и, по данным инсайдеров, этот момент наступит уже в июле 2026 года.
Главной причиной, которая удерживала ее в Лос-Анджелесе все эти годы, были юридические обязательства по опеке над детьми после развода с Брэдом Питтом.
Почему Джоли планирует переезд на июль
Знаменитость никогда не скрывала, что не стремилась жить в Лос-Анджелесе постоянно. Однако из-за условий развода и опеки она была вынуждена оставаться в США, пока все ее дети не станут совершеннолетними.
Самые младшие из ее шестерых детей – двойняшки Вивьен и Нокс – отмечают свое 18-летие 12 июля 2026 года. Именно эта дата станет точкой освобождения от юридических ограничений.
По словам окружения звезды, Джоли уже активно присматривается к нескольким локациям за рубежом и будет очень счастлива, когда наконец сможет покинуть Лос-Анджелес.
Безопасность семьи и разочарование в Америке
Решение о переезде продиктовано прежде всего заботой о приватности и безопасности детей. Актриса призналась, что хочет для своей семьи спокойствия, которого трудно достичь в США.
Кроме того, Джоли все острее ощущает расхождение между своими ценностями и современным состоянием американского общества. Она прямо заявила об этом во время панельной дискуссии на кинофестивале в Сан-Себастьяне.
– Я люблю свою страну, но сейчас я ее не узнаю. Мое мировоззрение – равное, единое и международное. Все, что ограничивает свободу самовыражения, я считаю очень опасным, – отметила актриса.
Анджелина Джоли добавила, что человечность, которую она встречала в разных уголках мира, существенно отличается от той среды, в которой она выросла.
Куда именно планирует поехать Джоли
Хотя полный список стран остается тайной, Анджелина подтвердила, что будет проводить много времени в Камбодже.
Эта страна имеет для нее особое значение: именно оттуда ее первый сын Мэддокс, которого она усыновила в 2002 году. Джоли говорит, что Камбоджа научила ее понимать проблемы беженцев и сделала ее матерью.
Также она планирует регулярно навещать членов своей семьи, где бы они ни находились.
Напомним, что семья актрисы действительно международная: трое ее детей (Мэддокс, Захара и Пакс) – приемные, а трое (Шайло, Вивьен и Нокс) – биологические дети от брака с Брэдом Питтом.