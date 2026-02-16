Голливудская звезда Анджелина Джоли планирует начать новый этап жизни за пределами Соединенных Штатов.

Актриса уже давно рассматривает возможность переезда, и, по данным инсайдеров, этот момент наступит уже в июле 2026 года.

Главной причиной, которая удерживала ее в Лос-Анджелесе все эти годы, были юридические обязательства по опеке над детьми после развода с Брэдом Питтом.

Сейчас смотрят

Почему Джоли планирует переезд на июль

Знаменитость никогда не скрывала, что не стремилась жить в Лос-Анджелесе постоянно. Однако из-за условий развода и опеки она была вынуждена оставаться в США, пока все ее дети не станут совершеннолетними.

Самые младшие из ее шестерых детей – двойняшки Вивьен и Нокс – отмечают свое 18-летие 12 июля 2026 года. Именно эта дата станет точкой освобождения от юридических ограничений.

По словам окружения звезды, Джоли уже активно присматривается к нескольким локациям за рубежом и будет очень счастлива, когда наконец сможет покинуть Лос-Анджелес.

Безопасность семьи и разочарование в Америке

Решение о переезде продиктовано прежде всего заботой о приватности и безопасности детей. Актриса призналась, что хочет для своей семьи спокойствия, которого трудно достичь в США.

Кроме того, Джоли все острее ощущает расхождение между своими ценностями и современным состоянием американского общества. Она прямо заявила об этом во время панельной дискуссии на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

– Я люблю свою страну, но сейчас я ее не узнаю. Мое мировоззрение – равное, единое и международное. Все, что ограничивает свободу самовыражения, я считаю очень опасным, – отметила актриса.

Анджелина Джоли добавила, что человечность, которую она встречала в разных уголках мира, существенно отличается от той среды, в которой она выросла.

Куда именно планирует поехать Джоли

Хотя полный список стран остается тайной, Анджелина подтвердила, что будет проводить много времени в Камбодже.

Эта страна имеет для нее особое значение: именно оттуда ее первый сын Мэддокс, которого она усыновила в 2002 году. Джоли говорит, что Камбоджа научила ее понимать проблемы беженцев и сделала ее матерью.

Также она планирует регулярно навещать членов своей семьи, где бы они ни находились.

Напомним, что семья актрисы действительно международная: трое ее детей (Мэддокс, Захара и Пакс) – приемные, а трое (Шайло, Вивьен и Нокс) – биологические дети от брака с Брэдом Питтом.

Источник : PageSix

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.