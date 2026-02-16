Голлівудська зірка Анджеліна Джолі планує розпочати новий етап життя за межами Сполучених Штатів.

Акторка вже давно розглядає можливість переїзду, і, за даними інсайдерів, цей момент настане вже в липні 2026 року.

Головною причиною, яка тримала її в Лос-Анджелесі всі ці роки, були юридичні зобов’язання щодо опіки над дітьми після розлучення з Бредом Піттом.

Чому Джолі планує переїзд на липень

Знаменитість ніколи не приховувала, що не прагнула жити в Лос-Анджелесі постійно. Однак через умови розлучення та опіки вона була змушена залишатися в США, поки всі її діти не стануть повнолітніми.

Наймолодші з її шести дітей – двійнята Вів’єн і Нокс – святкують своє 18-річчя 12 липня 2026 року. Саме ця дата стане точкою звільнення від юридичних обмежень.

За словами оточення зірки, Джолі вже активно приглядається до кількох локацій за кордоном і буде дуже щасливою, коли нарешті зможе залишити Лос-Анджелес.

Безпека сім’ї та розчарування в Америці

Рішення про переїзд продиктоване насамперед турботою про приватність та безпеку дітей. Акторка зізналася, що хоче для своєї родини спокою, якого важко досягти в США.

Крім того, Джолі дедалі гостріше відчуває розбіжність між своїми цінностями та сучасним станом американського суспільства. Вона прямо заявила про це під час панельної дискусії на кінофестивалі в Сан-Себастьяні.

– Я люблю свою країну, але зараз я її не впізнаю. Мій світогляд – рівний, єдиний та міжнародний. Будь-що, що обмежує свободу самовираження, я вважаю дуже небезпечним, – зазначила акторка.

Анджеліна Джолі додала, що людяність, яку вона зустрічала в різних куточках світу, суттєво відрізняється від того середовища, в якому вона виросла.

Куди саме планує поїхати Джолі

Хоча повний список країн залишається таємницею, Анджеліна підтвердила, що проводитиме багато часу в Камбоджі.

Ця країна має для неї особливе значення: саме звідти її перший син Меддокс, якого вона всиновила у 2002 році. Джолі каже, що Камбоджа навчила її розуміти проблеми біженців та зробила її матір’ю.

Також вона планує регулярно відвідувати членів своєї родини, де б вони не перебували.

Нагадаємо, що сім’я акторки є справді міжнародною: троє її дітей (Меддокс, Захара та Пакс) – прийомні, а троє (Шайло, Вів’єн та Нокс) – біологічні діти від шлюбу з Бредом Піттом.

