Не впізнає свою країну: Анджеліна Джолі готується залишити США
- Анджеліна Джолі готується залишити США після повноліття молодших дітей.
- Двійнята Вів’єн і Нокс святкують 18-річчя 12 липня 2026 року.
- Акторка розглядає кілька локацій за кордоном.
Голлівудська зірка Анджеліна Джолі планує розпочати новий етап життя за межами Сполучених Штатів.
Акторка вже давно розглядає можливість переїзду, і, за даними інсайдерів, цей момент настане вже в липні 2026 року.
Головною причиною, яка тримала її в Лос-Анджелесі всі ці роки, були юридичні зобов’язання щодо опіки над дітьми після розлучення з Бредом Піттом.
Чому Джолі планує переїзд на липень
Знаменитість ніколи не приховувала, що не прагнула жити в Лос-Анджелесі постійно. Однак через умови розлучення та опіки вона була змушена залишатися в США, поки всі її діти не стануть повнолітніми.
Наймолодші з її шести дітей – двійнята Вів’єн і Нокс – святкують своє 18-річчя 12 липня 2026 року. Саме ця дата стане точкою звільнення від юридичних обмежень.
За словами оточення зірки, Джолі вже активно приглядається до кількох локацій за кордоном і буде дуже щасливою, коли нарешті зможе залишити Лос-Анджелес.
Безпека сім’ї та розчарування в Америці
Рішення про переїзд продиктоване насамперед турботою про приватність та безпеку дітей. Акторка зізналася, що хоче для своєї родини спокою, якого важко досягти в США.
Крім того, Джолі дедалі гостріше відчуває розбіжність між своїми цінностями та сучасним станом американського суспільства. Вона прямо заявила про це під час панельної дискусії на кінофестивалі в Сан-Себастьяні.
– Я люблю свою країну, але зараз я її не впізнаю. Мій світогляд – рівний, єдиний та міжнародний. Будь-що, що обмежує свободу самовираження, я вважаю дуже небезпечним, – зазначила акторка.
Анджеліна Джолі додала, що людяність, яку вона зустрічала в різних куточках світу, суттєво відрізняється від того середовища, в якому вона виросла.
Куди саме планує поїхати Джолі
Хоча повний список країн залишається таємницею, Анджеліна підтвердила, що проводитиме багато часу в Камбоджі.
Ця країна має для неї особливе значення: саме звідти її перший син Меддокс, якого вона всиновила у 2002 році. Джолі каже, що Камбоджа навчила її розуміти проблеми біженців та зробила її матір’ю.
Також вона планує регулярно відвідувати членів своєї родини, де б вони не перебували.
Нагадаємо, що сім’я акторки є справді міжнародною: троє її дітей (Меддокс, Захара та Пакс) – прийомні, а троє (Шайло, Вів’єн та Нокс) – біологічні діти від шлюбу з Бредом Піттом.