Американский актер и режиссер Роберт Дюваль ушел из жизни в возрасте 95 лет.

О смерти актера сообщила его жена Лусиана Дюваль.

Смерть Роберта Дюваля

– Вчера мы простились с моим любимым мужем, дорогим другом и одним из самых выдающихся актеров нашего времени. Боб мирно умер дома, окруженный любовью и уютом, – говорится в заявлении жены.

Сейчас смотрят

Она рассказала, что Роберт Дюваль для мира был актером, лауреатом премии Оскар, режиссером и рассказчиком, а для нее – он был просто всем.

– Его страсть к своему делу могла сравниться только с его глубокой любовью к персонажам, прекрасной едой и властью судей. В каждой из многочисленных ролей Боб отдавал все своим персонажам и правде человеческого духа, который они олицетворяли. Делая это, он оставляет нам всем что-то длительное и незабываемое. Спасибо за годы поддержки, которую вы оказывали Бобу. И за то, что вы дали нам это время и уединение, чтобы отметить воспоминания, которые он оставил после себя, – отметила жена.

Роберт Дюваль – биография и факты из жизни

Дюваль родился в Сан-Диего в семье контр-адмирала ВМС и вырос в разных уголках США. Но больше всего он прожил в Аннаполисе (штат Мэриленд), где расположена Военно-морская академия США.

Именно по настоянию родителей и учителей Дюваль начал изучать драматургию. После окончания колледжа Принсипиа и завершения военной службы он учился у Сэнфорда Мейснера в нью-йоркском театре Neighborhood Playhouse.

Роберт Дюваль – обладатель премии Оскар за фильм Нежное милосердие. Также он был номинирован на эту премию за роли в ряде фильмов, среди которых – Крестный отец, Апокалипсис сегодня и Великий Сантини.

Его первой и одной из самых запоминающихся стала роль Бу Редли в фильме 1962 года Убить пересмешника.

Фильмом, который изменил его карьеру, стал Крестный отец 1972 года. В киноленте он сыграл терпеливого и хитрого консильери Тома Хейгена – эта роль принесла ему первую номинацию на Оскар. Вскоре он появился в фильме Крестный отец: Часть II в 1974 году.

За роль в фильме Апокалипсис сегодня Роберт Люваль получил вторую номинацию на Оскар.

Однако только после фильма Великий Сантини, где он сыграл главного героя, он получил свою первую номинацию на Оскар как лучший актер в 1980 году. В следующем году он получил похвалу на Венецианском кинофестивале вместе с Робертом Де Ниро в фильме Правдивые признания.

В 1984 году фильм Нежное милосердие, сценарий которого написан Гортоном Футом и снят Брюсом Бересфордом, принес ему Оскар как лучшему актеру.

После этого он получил роли в ряде кинолент. Среди них — фильмы Природный, Цвета, Дни грома, Блуждающая роза, Джеронимо: американская легенда и Глубокое влияние.

Одна из его последних ролей на экране была в фильме Скотта Купера Бледно-голубой глаз в 2022 году.

У него осталась жена Лусиана Педраса, с которой он снимался в фильме Танго убийцы. Роберт Дюваль был женат четыре раза, однако не имел детей ни в одном из браков.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.