Американская актриса и модель Пэрис Хилтон и ее муж, предприниматель Картер Реум, обновили брачные обеты.

После пяти лет брака мужчина снова встал на одно колено и сделал предложение любимой. Церемония состоялась в День святого Валентина на островах Теркс и Кайкос.

Пэрис Хилтон и Картер Реум обновили обеты

На личной странице в Instagram 45-летняя звезда поделилась серией фото с роскошной церемонии на берегу Атлантического океана.

На пляже, украшенном белыми цветочными композициями и свечами, была размещена большая надпись: Ты выйдешь за меня замуж снова? Пэрис позировала в легком белом платье в греческом стиле, а Картер для важного события выбрал белый костюм.

— Пять лет спустя… И он все еще заставляет мое сердце биться быстрее. В День святого Валентина, в бирюзовых водах островов Теркс и Кайкос — за несколько дней до моего дня рождения — мой вечный Валентин снова сделал мне предложение, и я снова сказала “да”, — написала Хилтон. Переглянути цей допис в Instagram На церемонии также присутствовали дети супругов — 3-летний сын Феникс и 2-летняя дочь Лондон. Как отметила Хилтон, малыши “наблюдали за любовью, которая их создала”.

— Обновление наших брачных обетов — это не просто празднование пяти прекрасных лет, это демонстрация нашим детям, что любовь растет, углубляется и заставляет нас снова и снова выбирать друг друга. Пять лет прошло. Впереди — вечность. С тобой, Картер, вечность — это мало, — добавила Пэрис.

В комментарии журналу People звезда отметила, что второе признание было даже более волшебным, чем первое, а присутствие детей сделало это событие эмоциональным и особенным.

— Мы вместе создали эту прекрасную маленькую семью, и, находясь на пляже, окруженная такой любовью, я просто чувствовала огромную благодарность. Картер — мой лучший друг, мой партнер, моя вечная любовь. Каждый год с ним становится все слаще, и этот момент был настоящей сказкой, — поделилась Хилтон.

После того, как Пэрис во второй раз сказала “да” мужу, они провели некоторое время с детьми, а затем к ним присоединились родные и друзья. Празднование завершилось розовым фейерверком.

Что известно об отношениях Хилтон и Реума

Пэрис Хилтон и Картер Реум обручились 17 февраля 2021 года, после более чем года отношений. Бизнесмен сделал предложение актрисе в день ее 40-летия, подарив кольцо от Жана Дуссе.

11 ноября того же года Хилтон и Реум поженились в частном поместье в Лос-Анджелесе. 16 января 2023 года они стали родителями сына Феникса, а 11 ноября 2023 года на свет появилась дочь Лондон. Дети родились благодаря суррогатной матери.

