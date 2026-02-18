Американська акторка і модель Періс Гілтон та її чоловік, підприємець Картер Реум, оновили шлюбні обітниці.

Після п’яти років шлюбу чоловік знову став на одне коліно та освідчився коханій. Церемонія відбулася у День святого Валентина на островах Теркс і Кайкос.

Періс Гілтон та Картер Реум оновили обітниці

На особистій сторінці в Instagram 45-річна зірка поділилася серією фото з розкішної церемонії на березі Атлантичного океану.

На пляжі, прикрашеному білими квітковими композиціями та свічками, був розміщений великий надпис: Ти вийдеш за мене заміж знову? Періс позувала в легкій білій сукні у грецькому стилі, а Картер для важливої події обрав білий костюм.

– П’ять років по тому… І він все ще змушує моє серце битися швидше. У День святого Валентина, в бірюзових водах островів Теркс і Кайкос — за кілька днів до мого дня народження — мій вічний Валентин знову зробив мені пропозицію, і я знову сказала “так”, – написала Гілтон. Переглянути цей допис в Instagram На церемонії також були присутні діти подружжя – 3-річний син Фенікс і 2-річна дочка Лондон. Як зазначила Гілтон, малюки “спостерігали за коханням, яке їх створило”.

– Поновлення наших обітниць — це не просто святкування п’яти прекрасних років, це демонстрація нашим дітям, що любов росте, поглиблюється і змушує нас знову і знову обирати одне одного. П’ять років минуло. Попереду — вічність. З тобою, Картере, вічність — це замало, – додала Періс.

У коментарі журналу People зірка зазначила, що друге освідчення було навіть чарівніше, ніж перше, а присутність дітей зробила цю подію емоційною та особливою.

– Ми разом створили цю прекрасну маленьку сім’ю, і, перебуваючи на пляжі, оточена такою любов’ю, я просто відчувала величезну вдячність. Картер — мій найкращий друг, мій партнер, моя вічна любов. Кожен рік з ним стає все солодшим, і цей момент був справжньою казкою, – поділилася Гілтон.

Після того, як Періс вдруге сказала “так” чоловіку, вони провели деякий час з дітьми, а потім до них приєдналися рідні та друзі. Святкування завершилося рожевим феєрверком.

Що відомо про стосунки Гілтон і Реума

Періс Гілтон і Картер Реум заручилися 17 лютого 2021 року, після більш ніж року стосунків. Бізнесмен освідчився акторці у день її 40-річчя, подарувавши каблучку від Жана Дуссе.

11 листопада того ж року Гілтон і Реум одружилися в приватному маєтку в Лос-Анджелесі. 16 січня 2023 року вони стали батьками сина Фенікса, а 11 листопада 2023 року на світ з’явилась донька Лондон. Діти народилися завдяки сурогатній матері.

