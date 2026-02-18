Победитель романтического реалити Холостячка 2 Андрей Задворный мобилизовался в армию. Он будет служить в подразделении Национальной гвардии Украины.

Победитель Холостячки 2 пополнил ряды НГУ

О своем решении Задворный сообщил на личной странице в Instagram, опубликовав фото в военной форме.

По словам мужчины, внутренне он давно исчерпал себя как волонтер, поэтому понял, что нужен в армии, и именно там может быть наиболее эффективным.

— Присоединился к армии, мобилизовался в легендарное подразделение НГУ. Как волонтер, внутренне себя давно исчерпал, понимаю, что нужен здесь, и именно здесь могу быть эффективным. За годы войны я очень четко понял, где мой дом, где я чувствую себя на своем месте. Верю, что нам нужно отбиться, чтобы состояться, — написал Андрей Задворный.

В комментариях пользователи сети поблагодарили Андрея за решение встать на защиту Украины и пожелали ему Божьей защиты и удачи во всем.

Напомним, что Андрей Задворный участвовал во втором сезоне Холостячки со Златой Огневич. В финале проекта певица выбрала именно его, однако пара пробыла вместе всего полтора месяца.

Недавно в армию мобилизовался Миша Правильный. Рэпер присоединился к батальону Нахтигаль 20-й бригады оперативного назначения Любарт 1-го корпуса НГУ Азов.

Фото: Андрей Задворный

