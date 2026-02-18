Переможець романтичного реаліті Холостячка 2 Андрій Задворний мобілізувався до війська. Він служитиме у підрозділі Національної гвардії України.

Переможець Холостячки 2 поповнив лави НГУ

Про своє рішення Задворний повідомив на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото у військовій формі.

За словами чоловіка, внутрішньо він давно вичерпав себе як волонтер, тож зрозумів, що потрібен у війську, і саме там може бути найбільш ефективним.

– Долучився до війська, мобілізувався у легендарний підрозділ НГУ. Як волонтер, внутрішньо себе давно вичерпав, розумію, що потрібен тут, і саме тут можу бути ефективним. За роки війни я дуже чітко зрозумів, де мій дім, де я відчуваю себе на своєму місці. Вірю, що нам потрібно відбитися, щоб відбутися, – написав Андрій Задворний.

У коментарях користувачі мережі подякували Андрію за рішення стати на захист України та побажали йому Божого захисту та удачі в усьому.

Нагадаємо, що Андрій Задворний брав участь у другому сезоні Холостячки зі Златою Огнєвіч. У фіналі проєкту співачка обрала саме його, однак пара була разом лише півтора місяці.

Нещодавно до війська мобілізувався Міша Правильний. Репер долучився до батальйону Нахтіґаль 20-ї бригади оперативного призначення Любарт 1-го корпусу НГУ Азов.

Фото: Андрій Задворний

