Ветеран войны и главный герой Холостяка 13 Александр “Терен” Будько признался, поздравлял ли он свою бывшую избранницу Инну Белень со свадьбой и беременностью, а также рассказал о конфликте с блогершей Еленой Мандзюк.

Терен о Белень и Мандзюке

В комментарии журналистке программы Ранок у великому місті на ICTV2 Ксении Малинюк ветеран войны отметил, что “невероятно рад” за Инну, поэтому поздравил ее с новым этапом жизни.

Как известно, победительница Холостяка 13 вышла замуж за своего любимого Ивана, и они ждут рождения первенца.

Сейчас смотрят

— Да, поздравил. Невероятно рад за нее. Очень рад тому, что любовь есть, люди находят друг друга, — сказал Александр.

Также Терен высказался об отношениях с блогершей Еленой Мандзюк. Ранее они были близкими друзьями и им даже приписывали роман.

Однако впоследствии Мандзюк заблокировала ветерана в Instagram. Терен говорит, что конфликта между ними не было, однако их взгляды в определенный момент разошлись.

— Заблокировать меня — это ее выбор. Решение взрослого человека, которое я полностью принимаю. Я бы не сказал, что была конфликтная ситуация. Ну так бывает у людей, когда их взгляды в определенный момент расходятся, — поделился ветеран.

Ранее Терен признавался, что скучает по детям Елены Мандзюк и, несмотря на прекращение общения, считает ее хорошим человеком.

Источник : Ранок у великому місті

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.