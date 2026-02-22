В результате ночного массированного обстрела существенно поврежден двухэтажный дом в коттеджном городке Золоче Прованс, принадлежавший бывшей супружеской паре – телеведущему Владимиру Остапчуку и нотариусу Кристине Горняк.

Дом Остапчука и Горняк

Владимир и Кристина находились в официальных отношениях с 2020 до 2022 годов. Несмотря на разрыв, вопрос о разделе имущества в отношении этого дома долгое время оставался предметом споров между бывшими супругами.

Как рассказал Владимир Остапчук в Instagram, в ночь на 22 февраля 2026 года дом был поврежден в результате российской атаки.

Он отметил, что они вместе с семьей (третьей женой Екатериной Остапчук и сыном Тимом) живут в другом доме, поэтому они остались невредимыми.

Обстрел Украины 22 февраля: разрушен общий дом Остапчука и Горняк под Киевом Фото 1

Поврежденный дом в коттеджном городке Золоче Прованс. Фото: Екатерина Остапчук

По словам бывшей жены Горняк, в коттеджном городке все живы, однако дом сильно пострадал. По ее мнению, в истории со спорами за жилье должно было быть именно такое завершение.

– Нет человека в нашей стране, кого бы не затронула война. Дошла моя очередь. Это деньги, которые не стоят на одном уровне с человеческими жизнями, которые уносит война. Мне очень грустно, но я ничего не могу изменить. Только принимать последствия, – сообщила Горняк.

Обстрел Украины 22 февраля: разрушен общий дом Остапчука и Горняк под Киевом Фото 2

В то же время Екатерина Остапчук сообщила, что дом недавно выставили на продажу и уже нашли покупателя, но бывшая жена шоумена якобы сорвала договоренность, отказавшись от продажи.

– Во время брака он купил дом. Она не вкладывала в него ни гривны. Вова подписал документы о разделе имущества пополам. Месяц назад появился покупатель, который был готов приобрести дом за $170 тыс. Вова покупал его за $230 тыс. Она отказалась продавать, потому что ей показалось, что это дешево, – сказала Екатерина.

Теперь дома нет, подчеркнула жена Остапчука. По ее мнению, совершенно очевидно, что Кристина Горняк просто хотела манипулировать этим домом всю жизнь, поэтому не дала его продать.

Обстрел Украины 22 февраля: разрушен общий дом Остапчука и Горняк под Киевом Фото 3

В сентябре 2025 года нотариус Кристина Горняк раскрыла детали решения длительного имущественного конфликта с бывшим мужем, шоуменом Владимиром Остапчуком.

Совместное имение в элитном коттеджном городке долгое время было предметом споров после их развода в 2022 году. Однако в марте 2025 года экс-супруги официально завершили раздел имущества во внесудебном порядке.

Катерина Остапчук

Фото: Владимир Остапчук, Екатерина Остапчук

