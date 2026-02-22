В результате ночного массированного обстрела существенно поврежден двухэтажный дом в коттеджном городке Золоче Прованс, принадлежавший бывшей супружеской паре – телеведущему Владимиру Остапчуку и нотариусу Кристине Горняк.

Дом Остапчука и Горняк

Владимир и Кристина находились в официальных отношениях с 2020 до 2022 годов. Несмотря на разрыв, вопрос о разделе имущества в отношении этого дома долгое время оставался предметом споров между бывшими супругами.

Как рассказал Владимир Остапчук в Instagram, в ночь на 22 февраля 2026 года дом был поврежден в результате российской атаки.

Он отметил, что они вместе с семьей (третьей женой Екатериной Остапчук и сыном Тимом) живут в другом доме, поэтому они остались невредимыми.

По словам бывшей жены Горняк, в коттеджном городке все живы, однако дом сильно пострадал. По ее мнению, в истории со спорами за жилье должно было быть именно такое завершение.

– Нет человека в нашей стране, кого бы не затронула война. Дошла моя очередь. Это деньги, которые не стоят на одном уровне с человеческими жизнями, которые уносит война. Мне очень грустно, но я ничего не могу изменить. Только принимать последствия, – сообщила Горняк.

В то же время Екатерина Остапчук сообщила, что дом недавно выставили на продажу и уже нашли покупателя, но бывшая жена шоумена якобы сорвала договоренность, отказавшись от продажи.

– Во время брака он купил дом. Она не вкладывала в него ни гривны. Вова подписал документы о разделе имущества пополам. Месяц назад появился покупатель, который был готов приобрести дом за $170 тыс. Вова покупал его за $230 тыс. Она отказалась продавать, потому что ей показалось, что это дешево, – сказала Екатерина.

Теперь дома нет, подчеркнула жена Остапчука. По ее мнению, совершенно очевидно, что Кристина Горняк просто хотела манипулировать этим домом всю жизнь, поэтому не дала его продать.

В сентябре 2025 года нотариус Кристина Горняк раскрыла детали решения длительного имущественного конфликта с бывшим мужем, шоуменом Владимиром Остапчуком.

Совместное имение в элитном коттеджном городке долгое время было предметом споров после их развода в 2022 году. Однако в марте 2025 года экс-супруги официально завершили раздел имущества во внесудебном порядке.

