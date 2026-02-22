Известная украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила о потере в семье — из жизни ушла ее тетя Галина.

Об этом Леся Никитюк написала на своей странице в Instagram.

У Леси Никитюк умерла тетя: что известно

По словам телеведущей, трагедия произошла в субботу, 22 февраля. Причину смерти женщины она не уточнила.

Никитюк опубликовала совместное фото с покойной тетей и оставила короткое сообщение со словами скорби. В публикации она также указала геолокацию — город Запорожье.

— Сегодня ушла из жизни моя тетя Галя. Печаль просто разрывает сердце! Наша дорогая Галюсичка, — написала Леся Никитюк.

Ранее Леся Никитюк откровенно рассказывала о общественном давлении в отношении ее личной жизни и семейного статуса.

Телеведущая признавалась, что годами сталкивалась с навязчивыми вопросами о замужестве и материнстве.

По словам Никитюк, такие разговоры часто бывают болезненными и унизительными, а обществу стоит научиться такту и уважению к личным решениям других людей.

