Ушла из жизни моя тетя Галя: Леся Никитюк сообщила о потере
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила о потере в семье — из жизни ушла ее тетя Галина.
Об этом Леся Никитюк написала на своей странице в Instagram.
У Леси Никитюк умерла тетя: что известно
По словам телеведущей, трагедия произошла в субботу, 22 февраля. Причину смерти женщины она не уточнила.
Никитюк опубликовала совместное фото с покойной тетей и оставила короткое сообщение со словами скорби. В публикации она также указала геолокацию — город Запорожье.
— Сегодня ушла из жизни моя тетя Галя. Печаль просто разрывает сердце! Наша дорогая Галюсичка, — написала Леся Никитюк.
Ранее Леся Никитюк откровенно рассказывала о общественном давлении в отношении ее личной жизни и семейного статуса.
Телеведущая признавалась, что годами сталкивалась с навязчивыми вопросами о замужестве и материнстве.
По словам Никитюк, такие разговоры часто бывают болезненными и унизительными, а обществу стоит научиться такту и уважению к личным решениям других людей.
