Відома українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила про втрату в родині — з життя пішла її тітка Галина.

Про це Леся Нікітюк написала на своїй сторінці в Instagram.

У Лесі Нікітюк померла тітка: що відомо

За словами телеведучої, трагедія сталася сьогодні, 22 лютого. Причину смерті жінки вона не уточнила.

Нікітюк опублікувала спільне фото з покійною тіткою та залишила короткий допис зі словами скорботи. У публікації вона також зазначила геолокацію — місто Запоріжжя.

— Сьогодні не стало моєї тітки Галі. Печаль просто розриває серце! Наша дорога Галюсічка, — написала Леся Нікітюк.

Раніше Леся Нікітюк відверто розповідала про суспільний тиск щодо її особистого життя та сімейного статусу.

Телеведуча зізнавалася, що роками стикалася з нав’язливими запитаннями про заміжжя та материнство.

За словами Нікітюк, такі розмови часто є болісними й принизливими, а суспільству варто навчитися такту та поваги до особистих рішень інших людей.

Фото: Леся Нікітюк

