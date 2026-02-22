Не стало моєї тітки Галі: Леся Нікітюк повідомила про втрату
- Леся Нікітюк повідомила про смерть тітки Галини.
- Трагедія сталася 22 лютого.
- Про втрату телеведуча написала в Instagram.
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила про втрату в родині — з життя пішла її тітка Галина.
Про це Леся Нікітюк написала на своїй сторінці в Instagram.
У Лесі Нікітюк померла тітка: що відомо
За словами телеведучої, трагедія сталася сьогодні, 22 лютого. Причину смерті жінки вона не уточнила.
Нікітюк опублікувала спільне фото з покійною тіткою та залишила короткий допис зі словами скорботи. У публікації вона також зазначила геолокацію — місто Запоріжжя.
— Сьогодні не стало моєї тітки Галі. Печаль просто розриває серце! Наша дорога Галюсічка, — написала Леся Нікітюк.
Раніше Леся Нікітюк відверто розповідала про суспільний тиск щодо її особистого життя та сімейного статусу.
Телеведуча зізнавалася, що роками стикалася з нав’язливими запитаннями про заміжжя та материнство.
За словами Нікітюк, такі розмови часто є болісними й принизливими, а суспільству варто навчитися такту та поваги до особистих рішень інших людей.
Фото: Леся Нікітюк