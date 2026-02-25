Козловский объяснил, как концерт в Москве повлиял на его решение пойти служить
- Виталий Козловский заявил, что много раз извинялся за выступление в Москве.
- По его словам, чувство вины стало одной из причин решения пойти служить.
- В семье артиста русский язык больше не звучит, а его сын его не понимает.
Певец Виталий Козловский признался, как сейчас реагирует на упоминания о своем выступлении в Москве почти восемь лет назад.
Артист поделился подробностями своей трансформации после начала большой войны и рассказал о полном отказе от русского языка.
Козловский о концерте в Москве
Исполнитель отметил, что неоднократно извинялся за свое выступление в Москве 9 мая 2018 года. По словам артиста, именно внутреннее чувство вины за тот поступок стало одной из причин, почему он решил мобилизоваться.
– Я чувствовал вину – не перед кем-то конкретно, а перед собой. Я никогда бы не мог представить, что наши соседи могут совершить такую жестокую агрессию. Раньше мы смотрели на эти вещи по-другому, немного наивно. А война показала совсем другие реалии: разочарование, боль, неожиданные вызовы, – отметил артист.
Виталий Козловский добавил, что ему была нужна “какая-то сатисфакция”, ощущение того, что он полезен для людей и для страны. Поэтому до службы он выступал с концертами для военных, а летом 2023 года присоединился к Гвардии наступления в бригаде Рубеж.
Козловский о русском языке
Несмотря на то, что артист родился во Львове, до полномасштабного вторжения он активно использовал русский язык в быту.
С весны 2022 года ситуация коренным образом изменилась. Теперь в семье исполнителя русский язык вообще не звучит, а его сын его даже не понимает.
– Мы смотрим мультики только на украинском, общаемся на украинском, и это стало естественной частью нашей домашней среды, – поделился Виталий.
Певец не раз рассказывал о том, что появление сына изменило его самого и его жизнь. На днях Виталий Козловский признался, что мечтает стать отцом дочери, добавив, что это обязательно произойдет.