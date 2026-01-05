Успела ребенку закрыть уши: жена Козловского о ночном обстреле Киева
- Жена Виталия Козловского рассказала о реакции сына Оскара на вражеский удар по Киеву.
- Также Юлия Бакуменко показала последствия попадания в Оболонском районе столицы.
Жена певца Виталия Козловского, пиарщица Юлия Бакуменко рассказала, как с сыном Оскаром пережила российский обстрел Киева в ночь на 5 января.
Семья проживает в Оболонском районе столицы, где зафиксировали попадание по частной медицинской клинике. В результате вражеской атаки есть погибший и пострадавшие.
Жена Козловского о ночном обстреле
В сториз в Instagram Юлия рассказала, что ночью проснулась от звука того, как вражеский Шахед набирал скорость.
— Только успела ребенку закрыть уши руками, чтобы не разбудило – и тут бахнуло. Он открыл глаза и говорит: Шахед. Где-то развалило дом. И заснул дальше, — поделилась жена Козловского.
Утром Юлия с Оскаром отправились на занятие по плаванию. По дороге они увидели последствия российской атаки на Киев. Оскар с интересом наблюдал, как разгребают завалы, а в воздухе чувствовался сильный запах пожара.
— Оскара не смогла забрать. Смотрел, как разбирают завал. Запах пожара чувствуется сильно, — добавила Бакуменко.
Ночь на 5 января была тревожной и для певицы Лавики, которая сообщила о попадании рядом с домом. К счастью, никто из близких участницы Фабрики звезд 3 не пострадал.
Фото: Юлия Бакуменко