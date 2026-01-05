Жена певца Виталия Козловского, пиарщица Юлия Бакуменко рассказала, как с сыном Оскаром пережила российский обстрел Киева в ночь на 5 января.

Семья проживает в Оболонском районе столицы, где зафиксировали попадание по частной медицинской клинике. В результате вражеской атаки есть погибший и пострадавшие.

Жена Козловского о ночном обстреле

В сториз в Instagram Юлия рассказала, что ночью проснулась от звука того, как вражеский Шахед набирал скорость.

Сейчас смотрят

— Только успела ребенку закрыть уши руками, чтобы не разбудило – и тут бахнуло. Он открыл глаза и говорит: Шахед. Где-то развалило дом. И заснул дальше, — поделилась жена Козловского.

Утром Юлия с Оскаром отправились на занятие по плаванию. По дороге они увидели последствия российской атаки на Киев. Оскар с интересом наблюдал, как разгребают завалы, а в воздухе чувствовался сильный запах пожара.

— Оскара не смогла забрать. Смотрел, как разбирают завал. Запах пожара чувствуется сильно, — добавила Бакуменко.

Ночь на 5 января была тревожной и для певицы Лавики, которая сообщила о попадании рядом с домом. К счастью, никто из близких участницы Фабрики звезд 3 не пострадал.

Фото: Юлия Бакуменко