Фіналіст Нацвідбору на Євробачення 2026 Laud (Владислав Каращук) уперше з’явився разом із коханою Діаною на інтервʼю.

Пара стала гостями сімейного подкасту Олександра та Інни Педанів Кажуть! Брешуть?, де відверто розповіла про знайомство, стосунки та спільне життя.

Історія знайомства пари

Влад та Діана у стосунках півтора року і вже рік живуть разом у Києві. Вперше вони познайомился у кавʼярні у спільній компанії друзів.

Як виявилося, Діана певний час жила в Лондоні і зовсім не стежила за українським шоу-бізнесом, тому навіть не впізнала артиста. В якийсь момент вони залишилися за столиком удвох, і дівчина вирішила познайомитися ближче та спитала, як його звати.

– Я в моменті розумію, що забув власне ім’я. Не знаю, що сталося – чи то хотів “по-крутому” відповісти, просто хід думок зупинився, – зізнався співак.

Laud додав, що одразу відчув симпатію та позитивну енергію від Діани, і це було схоже на кохання з першого погляду.

Чи займається дівчина співака

Діана розвиває власний бренд одягу, що працює в напрямі апсайклінгу. Вона переробляє старі речі, у нові стильні зразки одягу та продає їх у столичних шоурумах.

Наприклад, жакет, у якому вона прийшла на підкаст, дівчина перешила власноруч зі старої речі, якій було близько восьми років.

При цьому пара не приховує, що за фінансову складову у їхньому побуті відповідає Laud.

Нагадаємо, раніше співак розкрив, що має рідкісну генетичну аномалію – у нього повністю відсутній один грудний м’яз. У медицині це називається синдромом Поланда.

Фото: Laud

