В ночь на 2 марта в Лос-Анджелесе состоялась 32-я церемония вручения премии Actor Awards (ранее известная как SAG Awards).

Эта награда присуждается профсоюзом актеров SAG-AFTRA, поэтому она считается одной из самых престижных в киноиндустрии и важным ориентиром перед премией Оскар.

Главным героем вечера стал фильм Грешники (Sinners) — триллер о вампирах на фоне американского Юга времен сегрегации.

Лента получила главную статуэтку за лучший актерский состав. Кроме того, Майкл Б. Джордан победил в категории Лучшая мужская роль, сыграв братьев-близнецов, которые занимаются бутлегерством. Во время речи актер признался, что не ожидал победы.

— Просто быть в этом зале среди людей, которые видели, как я взрослел перед камерой… Я чувствую ту любовь и поддержку, которую вы всегда мне давали и вдохновляли делать все как можно лучше, — сказал он.

Исторические достижения и трогательные моменты

Режиссер Грешников Райан Куглер вошел в историю премии: он стал первым постановщиком, чьи два разных фильма получили главную награду за лучший актерский состав. В 2018 году он победил с Черной пантерой.

Особенно эмоциональным моментом стало объявление победительницы в номинации Лучшая актриса в комедийном сериале. Ею стала Кэтрин О’Хара за роль в сериале Студия.

Актриса ушла из жизни в январе этого года в возрасте 71 года. Награду вместо нее принял коллега по площадке Сет Роген, а зал почтил память легенды стоя.

Почетную награду за жизненные достижения получил 83-летний Харрисон Форд. Звезда Индианы Джонса и Звездных войн не сдерживал слез, отмечая, что счастлив быть частью актерского сообщества и продолжать работать.

Среди сериалов больше всего наград собрала комедия Студия — три статуэтки. Драматический медицинский сериал Больница Питт одержал две победы, в частности за лучший актерский состав в драме.

Церемония, которую транслировал Netflix, состоялась на фоне обострения международной ситуации. Перед началом мероприятия исполнительный директор SAG-AFTRA Данкан Крэбтри-Айрленд напомнил, что США и Израиль находятся в состоянии войны с Ираном, призвал к миру и почтил память погибших.

Полный список победителей Actor Awards 2026

Кинофильмы

Лучший актерский состав: Грешники (Sinners)

Лучшая мужская роль: Майкл Б. Джордан — Грешники

Лучшая женская роль: Джесси Бакли — Гамнет (Hamnet)

Лучшая мужская роль второго плана: Шон Пенн — Битва за битвой (One Battle After Another)

Лучшая женская роль второго плана: Эми Мадиган — Оружие (Weapons)

Лучший каскадерский состав: Миссия невыполнима: Финальная расплата

Телевидение и сериалы

Лучший актерский состав в драматическом сериале: Больница Питт (The Pitt)

Лучший актерский состав в комедийном сериале: Студия (The Studio)

Лучший актер в драматическом сериале: Ноа Уайли — Больница Питт

Лучшая актриса в драматическом сериале: Кэри Рассел — Дипломатка (The Diplomat)

Лучший актер в комедийном сериале: Сет Роген — Студия

Лучшая актриса в комедийном сериале: Кэтрин О’Хара — Студия (посмертно)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Оуэн Купер — Юность (Adolescence)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Мишель Уильямс — Умереть ради секса (Dying for Sex)

Лучший каскадерский состав в сериале: Одни из нас (The Last of Us)

Специальная награда

Премия за вклад в кинематограф (Lifetime Achievement Award): Харрисон Форд

Variety, PageSix

