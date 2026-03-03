Украинская певица MamaRika записала разговорные сториз из Дубая, где вместе с четырехлетним сыном Давидом фактически застряла из-за закрытия воздушного пространства после атаки Ирана на ОАЭ.

Артистка рассказала, что параллельно она с малышом пережила сильное отравление, а старт ее всеукраинского тура оказался под угрозой.

MamaRika вышла на связь из Дубая

По словам певицы, эта поездка должна была стать для ее сына первым за три года отдыхом от взрывов. Однако из-за обострения ситуации в регионе они не могут вылететь из страны.

Сейчас смотрят

– Дома при всей ситуации чувствуем себя в разы безопаснее, потому что уверены в наших защитниках и ПВО, а здесь мы в чужой стране и не понимаем, чего ожидать в таких обстоятельствах! – отметила MamaRika.

Артистка отметила, что ее команда работает круглосуточно, ища варианты возвращения. Рассматриваются различные маршруты, в частности через Европу. В то же время вариант выезда через Оман, который активно советуют подписчики, она назвала слишком сложным.

– Нас пятеро: трое взрослых, двое детей, сто чемоданов. Пешком перелезать границу и жить в аэропорту, ждать ближайший рейс с маленькими детьми – этот вариант слишком сложный, его очень сложно реализовать, – пояснила певица.

Ситуацию осложнило резкое ухудшение здоровья. MamaRika рассказала, что они с сыном подхватили кишечную инфекцию.

К счастью, госпитализации удалось избежать – обошлись скорой помощью и лекарствами, которые звезда имела с собой.

Старт тура MamaRika под вопросом

Артистка также призналась, что очень волнуется из-за старта всеукраинского тура, который должен начаться 7-8 марта. Первые концерты запланированы в Южноукраинске и Николаеве.

– Мы делаем все возможное, чтобы успеть к этому времени доехать. Я вас буду держать в курсе, состоятся ли эти даты или, возможно, мы их просто перенесем, потому что там уже два солдата, – предупредила певица.

MamaRika поблагодарила подписчиков за поддержку и подчеркнула, что самое трудное для нее сейчас – невозможность вернуться домой. Из-за угрозы новых атак часть воздушного пространства над ОАЭ временно закрыли, а рейсы приостановили.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.