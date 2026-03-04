Бекхэмы нарушили просьбу сына не контактировать с ним: что сделали Дэвид и Виктория
- Дэвид и Виктория Бекхэмы поздравили сына Бруклина с 27-летием в соцсетях.
- Поздравления появились несмотря на просьбу Бруклина не контактировать с ним и не упоминать его онлайн.
- По данным СМИ, Бруклин якобы требовал общаться с родителями только через юристов.
Дэвид и Виктория Бекхэмы публично поздравили старшего сына Бруклина с днем рождения, несмотря на его просьбу не контактировать с ним и не упоминать его в соцсетях.
Бекхэмы поздравили первенца с днем рождения
В среду, 4 марта, Бруклину Бекхэму исполнилось 27 лет. По этому случаю отец и мать опубликовали в сториз похожие поздравительные посты.
В обоих можно увидеть архивное фото из бассейна, на котором Дэвид и Виктория держат маленького Бруклина. Подписи также получились почти идентичными. Правда, Бекхем обратился к парню, использовав его детское прозвище.
— 27 сегодня! С днем рождения, Басте! Любим тебя, — написал футболист.
Дэвид добавил в сторис черно-белое фото со старшим сыном из тех времен, когда он был подростком, а Виктория — архивный снимок, на котором она играет с маленьким Бруклином на улице.
Публичные поздравления появились несмотря на напряженные отношения в семье. По данным Daily Mail, два месяца назад Бруклин якобы предупредил родителей, что они должны общаться с ним только через юристов.
Источник издания сообщил, что Дэвиду Бекхэму передали четкое условие.
– Ему сказали общаться через юридическую фирму Schillings. Это был единственный способ для коммуникации, – заявил собеседник.
По информации СМИ, Бруклин также не хотел, чтобы родители контактировали с ним напрямую или делали какие-либо публичные заявления о нем в социальных сетях.
Представители парня пока не делали заявлений по поводу сториз с поздравлениями и не комментировали их.
Конфликт в семье Бекхэмов
Об обострении отношений стало известно в январе. Тогда Бруклин заявил в соцсетях, что не стремится к примирению с семьей.
Он также обвинил родителей в попытках помешать его браку с актрисой Николой Пельтц, на которой женился в 2022 году.
По словам Бруклина, Виктория Бекхэм якобы прервала первый танец молодоженов во время свадьбы, а также в последний момент отказалась шить свадебное платье для Николы.
