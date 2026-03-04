Девід і Вікторія Бекхеми публічно привітали старшого сина Брукліна з днем народження, попри його прохання не контактувати з ним і не згадувати його у соцмережах.

Бекхеми привітали первістка з народинами

У середу, 4 березня, Брукліну Бекхему виповнилося 27 років. З цієї нагоди батько та мати опублікували у сториз схожі вітальні дописи.

В обох можна побачити архівне фото з басейну, на якому Девід і Вікторія тримають маленького Брукліна. Підписи також вийшли майже ідентичними. Щоправда, Бекхем звернувся до хлопця, використавши його дитяче прізвисько.

Зараз дивляться

— 27 сьогодні! З днем народження, Басте! Любимо тебе, — написав футболіст.

Девід додав до сториз чорно-біле фото зі старшим сином з тих часів, коли він був підлітком, а Вікторія – архівний знімок, на якому вона грається з малим Брукліном на вулиці.

Публічні привітання з’явилися попри напружені стосунки у родині. За даними Daily Mail, два місяці тому Бруклін нібито попередив батьків, що вони мають спілкуватися з ним лише через юристів.

Джерело видання повідомило, що Девіду Бекхему передали чітку умову.

– Йому сказали спілкуватися через юридичну фірму Schillings. Це був єдиний спосіб для комунікації, – заявив співрозмовник.

За інформацією медіа, Бруклін також не хотів, щоб батьки контактували з ним напряму або робили будь-які публічні заяви про нього у соціальних мережах.

Представники хлопця наразі не робили заяв щодо сториз із привітанням та не коментували їх.

Конфлікт у родині Бекхемів

Про загострення у стосунках стало відомо у січні. Тоді Бруклін заявив у соцмережах, що не прагне примирення з родиною.

Він також звинуватив батьків у спробах зашкодити його шлюбу з акторкою Ніколою Пельтц, з якою одружився у 2022 році.

За словами Брукліна, Вікторія Бекхем нібито перервала перший танець молодят під час весілля, а також в останній момент відмовилася шити весільну сукню для Ніколи.

Джерело : PageSix

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.