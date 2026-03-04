Бекхеми порушили прохання сина не контактувати з ним: що зробили Девід і Вікторія
- Девід і Вікторія Бекхеми привітали сина Брукліна з 27-річчям у соцмережах.
- Привітання з’явилися попри прохання Брукліна не контактувати з ним і не згадувати його онлайн.
- За даними медіа, Бруклін нібито вимагав спілкування з батьками лише через юристів.
Девід і Вікторія Бекхеми публічно привітали старшого сина Брукліна з днем народження, попри його прохання не контактувати з ним і не згадувати його у соцмережах.
Бекхеми привітали первістка з народинами
У середу, 4 березня, Брукліну Бекхему виповнилося 27 років. З цієї нагоди батько та мати опублікували у сториз схожі вітальні дописи.
В обох можна побачити архівне фото з басейну, на якому Девід і Вікторія тримають маленького Брукліна. Підписи також вийшли майже ідентичними. Щоправда, Бекхем звернувся до хлопця, використавши його дитяче прізвисько.
— 27 сьогодні! З днем народження, Басте! Любимо тебе, — написав футболіст.
Девід додав до сториз чорно-біле фото зі старшим сином з тих часів, коли він був підлітком, а Вікторія – архівний знімок, на якому вона грається з малим Брукліном на вулиці.
Публічні привітання з’явилися попри напружені стосунки у родині. За даними Daily Mail, два місяці тому Бруклін нібито попередив батьків, що вони мають спілкуватися з ним лише через юристів.
Джерело видання повідомило, що Девіду Бекхему передали чітку умову.
– Йому сказали спілкуватися через юридичну фірму Schillings. Це був єдиний спосіб для комунікації, – заявив співрозмовник.
За інформацією медіа, Бруклін також не хотів, щоб батьки контактували з ним напряму або робили будь-які публічні заяви про нього у соціальних мережах.
Представники хлопця наразі не робили заяв щодо сториз із привітанням та не коментували їх.
Конфлікт у родині Бекхемів
Про загострення у стосунках стало відомо у січні. Тоді Бруклін заявив у соцмережах, що не прагне примирення з родиною.
Він також звинуватив батьків у спробах зашкодити його шлюбу з акторкою Ніколою Пельтц, з якою одружився у 2022 році.
За словами Брукліна, Вікторія Бекхем нібито перервала перший танець молодят під час весілля, а також в останній момент відмовилася шити весільну сукню для Ніколи.