Украинская певица Тина Кароль публично отреагировала на обвинения, которые прозвучали в ее адрес от предательницы Ани Лорак.

Артистка сделала это во время выступления в Одессе и довольно эмоционально прокомментировала ситуацию.

Тина Кароль резко ответила Ани Лорак

Видео ответа украинской попдивы появилось в Telegram-канале Tina Karol Estate. Во время концерта в Одессе 8 марта Кароль обратилась к предательнице, в конце показав ей красноречивый жест.

– Очень легко правой рукой брать российские рубли, а левой вытирать слезы, которые не пускают в страну. Я очень хотела это сказать, – заявила артистка, и фанаты поддержали ее бурными аплодисментами.

Хотя фамилия предательницы со сцены не прозвучала, в сети пришли к выводу, что таким образом звезда отреагировала на недавнее интервью Лорак российским СМИ. В нем она обвинила Тину Кароль в разрушении своей карьеры в Украине.

При этом молчунья о войне не упомянула, что ключевой причиной неприятия в стране стала ее позиция как после аннексии Крыма и военной агрессии РФ на Донбассе в 2014 году, так и после начала полномасштабного вторжения.

Ани Лорак сделала свой выбор и уже долгое время живет и работает в России. Более того, летом прошлого года предательница получила российский паспорт, которого ждала с марта 2024 года.

