Українська співачка Тіна Кароль публічно відреагувала на звинувачення, які пролунали на її адресу від зрадниці Ані Лорак.

Артистка зробила це під час виступу в Одесі та досить емоційно прокоментувала ситуацію.

Тіна Кароль різко відповіла Ані Лорак

Відео відповіді української попдіви з’явилося у Telegram-каналі Tina Karol Estate. Під час концерту в Одесі 8 березня Кароль звернулася до зрадниці, наприкінці показавши їй промовистий жест.

– Дуже легко правою рукою брати російські рублі, а лівою витирати сльози, що не пускають до країни. Я дуже хотіла це сказати, – заявила артистка, і фанати підтримали її бурхливими оплесками.

Хоч прізвище зрадниці зі сцени не прозвучало, у мережі дійшли висновку, що таким чином зірка відреагувала на нещодавнє інтерв’ю Лорак російським медіа. У ньому вона звинуватила Тіну Кароль у руйнуванні своєї кар’єри в Україні.

При цьому мовчунка про війну не згадала, що ключовою причиною неприйняття в країні стала її позиція як після анексії Криму та військової агресії РФ на Донбасі у 2014 році, так і після початку повномасштабного вторгнення.

Ані Лорак зробила свій вибір і вже довгий час живе та працює в Росії. Ба більше, влітку минулого року зрадниця отримала російський паспорт, на який чекала з березня 2024-го.

