Друга дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вперше назвала причину розлучення із шоуменом.

Зізнання пролунало під час інтервʼю, куди Христина прийшла з головним посланням до Володимира та його третьої дружини Катерини.

За словами Горняк, все, що вона хоче, щоб її залишили у спокої і припинили втягувати у публічні розборки.

Зараз дивляться

Чому Горняк розлучилася з Остапчуком

Христина заявила, що причиною розриву стало ставлення чоловіка до неї у стані алкогольного спʼяніння. Як доказ блогерка надала скриншоти листувань та відеозаписи моментів, коли Володимир кричав на неї, висував претензії та лаявся нецензурними словами.

– Це був болючий досвід, це була зневага незаслужена. Я би і далі не говорила, тому що розумію, що це понесе для Володимира не дуже приємні репутаційні, можливо, історії, але це єдина моя можливість себе захистити, єдина моя можливість закрити цю тему, принаймні спробувати, а також в юридичній площині, – пояснила Горняк.

Вона додала, що, виходячи зі шлюбу, не думала про наслідки у вигляді постійного спілкування з колишнім чоловіком та його третьою дружиною.

Христина згадала про нещодавній приліт у сумнозвісний будинок, який не вдалося продати, розповіла про нібито закиди Остапчука щодо недостатніх проявів любові з її боку, про кілька спроб примирення та врешті про цькування та погрози з боку Катерини Остапчук, зокрема через заяви Горняк у публічному просторі.

– Катерина мені погрожує дуже багато чим: і в нотаріальну палату писати, і в суди писати. Я сподіваюся лише на одне, що в неї будуть адвокати, які пояснять, що просто мене треба перестати чіпати і не фіксуватись, що моє життя, ніби для них, не сприймати мій Instagram як посил для них, – підсумувала нотаріусиня.

Христина Горняк стверджує, що у її словах немає наклепу, а єдине, що повʼязує її з Остапчуком – це будинок, у якому їй належить половина і через який уже не перший рік точаться скандали.

Фото: скриншот з інтервʼю

Джерело : Алина Доротюк

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.