Фіналістка Холостяка 14 Анастасія Половинкіна зізналася, чи спілкується з головним героєм проєкту, актором Тарасом Цимбалюком.

Половинкіна про стосунки з Цимбалюком

У сториз в Instagram Анастасія влаштувала рубрику Запитання-Відповідь, і підписники поцікавилися, чи підтримує вона зв’язок з Тарасом.

Половинкіна зазначила, що стежить за Цимбалюком в Instagram, хоча він від неї відписався. За словами дівчини, вони з Тарасом не спілкуються, однак вона не має жодних претензій до нього.

– Ні, з Тарасом я не спілкуюсь. Я підписана на нього в Instagram, лайкаю фотки прикольні. Якщо бачу, що круто зняли рекламу, лайкаю цю рекламу. Вогники на сториз не ставлю. Здається, він від мене відписався. В принципі, це все спілкування, – відповіла Анастасія.

Половинкіна додала: якщо десь побачиться з Цимбалюком, то обов’язково привітається.

– Якщо ми десь побачимося, то я скажу “привіт”. Наше спілкування завершилося на етапі, що ми знайомі. Ось і все, ніяких претензій я не маю до нього, – наголосила дівчина.

Раніше Половинкіна зізнавалася, що її почуття до Цимбалюка минули за місяць після фіналу Холостяка 14.

Востаннє вони з Тарасом бачилися у Буковелі на початку січня. За словами Насті, це була випадкова зустріч, під час якої у них відбувся короткий діалог про відпочинок.

Фото: Анастасія Половинкіна

