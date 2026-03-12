Танцы, здоровая пища и минимум алкоголя: Дорофеева раскрыла свои секреты красоты
- Надя Дорофеева поделилась секретами красоты со своими поклонниками.
- Артистка почти не употребляет алкоголь и не курит.
- Также Дорофеева сообщила, что начала новую здоровую диету.
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась секретами красоты с подписчиками в соцсетях, а также рассказала о новой диете.
Надя Дорофеева о секретах красоты
В рубрике Вопрос-ответ в сториз один из подписчиков сделал комплимент Наде, назвав ее одной из самых красивых женщин в мире.
Пользуясь случаєм, фолловер поинтересовался, как ей удается сохранять молодость.
– Я вижу эти изменения, поверьте мне. Но я стараюсь сохранить свое детское личико с помощью уходовых и других процедур, – объяснила звезда.
Дорофеева добавила, что поддерживать форму ей помогают танцы и фитнес, здоровая пища, минимум алкоголя и полный отказ от сигарет.
Также певица раскрыла, что начала “свою новую здоровую диету”, поэтому теперь ест пять раз в день.
– Она направлена на мое восстановление в целом и восстановление гормонов! – уточнила Надя.
Ранее Дорофеева рассказывала о своих привычках, которые помогают ей поддерживать здоровье, красоту и внутренний баланс.
Тогда она говорила, что только раз в неделю позволяет себе сладкое, так же как и алкоголь. Раз в месяц певица баловала себя фастфудом и это, по ее словам, положительно повлияло на состояние кожи.