Украинская певица Надя Дорофеева поделилась секретами красоты с подписчиками в соцсетях, а также рассказала о новой диете.

В рубрике Вопрос-ответ в сториз один из подписчиков сделал комплимент Наде, назвав ее одной из самых красивых женщин в мире.

Пользуясь случаєм, фолловер поинтересовался, как ей удается сохранять молодость.

– Я вижу эти изменения, поверьте мне. Но я стараюсь сохранить свое детское личико с помощью уходовых и других процедур, – объяснила звезда.

Дорофеева добавила, что поддерживать форму ей помогают танцы и фитнес, здоровая пища, минимум алкоголя и полный отказ от сигарет.

Также певица раскрыла, что начала “свою новую здоровую диету”, поэтому теперь ест пять раз в день.

– Она направлена на мое восстановление в целом и восстановление гормонов! – уточнила Надя.

Ранее Дорофеева рассказывала о своих привычках, которые помогают ей поддерживать здоровье, красоту и внутренний баланс.

Тогда она говорила, что только раз в неделю позволяет себе сладкое, так же как и алкоголь. Раз в месяц певица баловала себя фастфудом и это, по ее словам, положительно повлияло на состояние кожи.

