Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася секретами краси з підписниками у соцмережах, а також розповіла про нову дієту.

Надя Дорофєєва про секрети краси

У рубриці Питання-відповідь у сториз один із підписників зробив комплімент Наді, назвавши її однією з найкрасивіших жінок у світі.

Принагідно фоловер поцікавився, як їй вдається зберігати молодість.

– Я бачу ці зміни, повірте мені. Але я намагаюся зберегти своє дитяче личко за допомогою доглядових та інших процедур, – пояснила зірка.

Дорофєєва додала, що підтримувати форму їй допомагають танці та фітнес, здорова їжа, мінімум алкоголю та повна відмова від цигарок.

Також співачка розкрила, що почала “свою нову здорову дієту”, тож тепер їсть пʼять разів на день.

– Вона спрямована на моє відновлення загалом та відновлення гормонів! – уточнила Надя.

Раніше Дорофєєва розповідала про свої звички, що допомагають їй підтримувати здоров’я, красу та внутрішній баланс.

Тоді вона казала, що лише раз на тиждень дозволяє собі солодке, так само й алкоголь. Раз на місяць співачка балувала себе фастфудом і це, за її словами, позитивно вплинуло на стан шкіри.

