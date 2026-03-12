Танці, здорова їжа і мінімум алкоголю: Дорофєєва розкрила свої секрети краси
- Надя Дорофєєва поділилася секретами краси зі своїми шанувальниками.
- Артистка майже не вживає алкоголь і не курить.
- Також Дорофєєва повідомила, що почала нову здорову дієту.
Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася секретами краси з підписниками у соцмережах, а також розповіла про нову дієту.
Надя Дорофєєва про секрети краси
У рубриці Питання-відповідь у сториз один із підписників зробив комплімент Наді, назвавши її однією з найкрасивіших жінок у світі.
Принагідно фоловер поцікавився, як їй вдається зберігати молодість.
– Я бачу ці зміни, повірте мені. Але я намагаюся зберегти своє дитяче личко за допомогою доглядових та інших процедур, – пояснила зірка.
Також співачка розкрила, що почала “свою нову здорову дієту”, тож тепер їсть пʼять разів на день.
– Вона спрямована на моє відновлення загалом та відновлення гормонів! – уточнила Надя.
Раніше Дорофєєва розповідала про свої звички, що допомагають їй підтримувати здоров’я, красу та внутрішній баланс.
Тоді вона казала, що лише раз на тиждень дозволяє собі солодке, так само й алкоголь. Раз на місяць співачка балувала себе фастфудом і це, за її словами, позитивно вплинуло на стан шкіри.