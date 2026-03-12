Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася секретами краси з підписниками у соцмережах, а також розповіла про нову дієту.

Надя Дорофєєва про секрети краси

У рубриці Питання-відповідь у сториз один із підписників зробив комплімент Наді, назвавши її однією з найкрасивіших жінок у світі.

Принагідно фоловер поцікавився, як їй вдається зберігати молодість.

– Я бачу ці зміни, повірте мені. Але я намагаюся зберегти своє дитяче личко за допомогою доглядових та інших процедур, – пояснила зірка.

Дорофєєва додала, що підтримувати форму їй допомагають танці та фітнес, здорова їжа, мінімум алкоголю та повна відмова від цигарок.

Дорофєєва про красу

Фото: Надя Дорофєєва/Instagram

Також співачка розкрила, що почала “свою нову здорову дієту”, тож тепер їсть пʼять разів на день.

– Вона спрямована на моє відновлення загалом та відновлення гормонів! – уточнила Надя.

Дорофєєва про дієту

Фото: Надя Дорофєєва/Instagram

Раніше Дорофєєва розповідала про свої звички, що допомагають їй підтримувати здоров’я, красу та внутрішній баланс.

Тоді вона казала, що лише раз на тиждень дозволяє собі солодке, так само й алкоголь. Раз на місяць співачка балувала себе фастфудом і це, за її словами, позитивно вплинуло на стан шкіри.

