В Лос-Анджелесе объявили лауреата 98-й премии Американской киноакадемии в одной из самых престижных номинаций — Лучшая мужская роль.

В этом году борьба была ожесточенной, ведь среди претендентов оказались как легенды Голливуда, так и молодые фавориты индустрии.

Кто получил Оскар 2026 за лучшую мужскую роль — в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Лучший актер на Оскаре 2026 — Майкл Б. Джордан

По решению членов киноакадемии победителем стал Майкл Б. Джордан. Вместе с ним номинировались Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук и Вагнер Моура.

В мистическом триллере Райана Куглера Грешники Джордан сыграл сразу двух персонажей — братьев-близнецов, которые возвращаются в родной город, чтобы столкнуться с древним злом.

Работа актера поразила двойной нагрузкой: ему удалось создать два совершенно разных образа в атмосфере готического хоррора.

В начале марта Майкл Б. Джордан победил в категории Лучшая мужская роль на церемонии Actor Awards (SAG Awards).

Эту награду присуждает профсоюз актеров SAG-AFTRA, поэтому она считается одной из самых престижных в киноиндустрии и важным ориентиром перед премией Оскар. Во время речи актер признался, что не ожидал победы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.