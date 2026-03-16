У Лос-Анджелесі оголосили лауреата 98-ї премії Американської кіноакадемії в одній із найпрестижніших категорій — Найкраща чоловіча роль.

Боротьба цього року була запеклою, адже серед претендентів опинилися як легенди Голлівуду так і молоді фаворити індустрії.

Хто отримав Оскар 2026 за найкращу чоловічу роль

Найкращий актор на Оскар 2026 — Майкл Б. Джордан

За рішенням кіноакадеміків, переможцем став Майкл Б. Джордан. Разом із ним номінувалися Тімоті Шаламе, Леонардо Ді Капріо, Ітан Гоук і Вагнер Моура.

У містичному трилері Раяна Куглера Грішники Джордан зіграв одразу двох персонажів — братів-близнюків, які повертаються до рідного міста, щоб зіткнутися зі стародавнім злом.

Робота актора вразила подвійним навантаженням: йому вдалося створити два абсолютно різних характери в атмосфері готичного горору.

На початку березня Майкл Б.Джордан переміг у категорії Найкраща чоловіча роль під час церемонії Actor Awards (SAG Awards).

Цю нагороду присуджує профспілка акторів SAG-AFTRA, тому вона вважається однією з найпрестижніших у кіноіндустрії та важливим дороговказом перед премією Оскар. Під час промови актор зізнався, що не очікував перемоги.

