Американская киноакадемия объявила победителя в категории Лучший анимационный фильм года на церемонии вручения премии Оскар 2026.

Эта номинация традиционно отмечает анимационные фильмы, сочетающие в себе оригинальный визуальный стиль, сильный сюжет и культурное влияние на зрителей по всему миру.

В этом году в список номинантов вошли как масштабные проекты крупных анимационных студий, так и авторские европейские фильмы.

Они представляют различные подходы к анимации — от высокобюджетных приключенческих историй до более камерных и философских сюжетов.

Лучший анимационный фильм на Оскаре 2026 — Kейпоп-охотницы на демонов

Этот анимационный хит от Netflix стал одним из самых обсуждаемых анимационных проектов года. Лента сочетает сразу несколько жанров — музыкальный фильм, боевик и фэнтези.

Сюжет рассказывает о вымышленной K-pop-девичьей группе Huntr/x (Хантрикс), участницы которой ведут двойную жизнь. Для миллионов фанатов они — популярные поп-звезды, но на самом деле девушки тайно сражаются с демонами, пытающимися проникнуть в мир людей.

Сочетание музыки, экшена и элементов корейской поп-культуры сделало мультфильм настоящим глобальным феноменом.

Особое внимание зрителей привлекла визуальная стилистика фильма. Анимация сочетает традиционные приемы компьютерной графики с элементами стиля, вдохновленного корейскими комиксами и современной попкультурой.

Также важную роль в популярности фильма сыграла музыка — саундтрек стал вирусным в соцсетях, а некоторые песни попали на вершины музыкальных чартов.

Именно сочетание яркого визуального стиля, динамичного сюжета и музыкальной составляющей сделало Кейпоп-охотниц на демонов одним из самых успешных анимационных релизов года.

