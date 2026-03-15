Американська кіноакадемія оголосила переможця у категорії Найкращий анімаційний фільм року на Оскарі 2026.

Ця номінація традиційно відзначає анімаційні стрічки, які поєднують оригінальний візуальний стиль, сильну історію та культурний вплив на глядачів у всьому світі.

Цього року до списку номінантів увійшли як масштабні проєкти великих анімаційних студій, так і авторські європейські фільми.

Вони представляють різні підходи до анімації — від високобюджетних пригодницьких історій до більш камерних і філософських сюжетів.

Найкращий анімаційний фільм на Оскарі 2026 – Кейпоп-мисливиці на демонів

Перемогу у категорії Найкращий анімаційний фільм року на Оскарі 2026 кіноакадемія вручила Кейпоп-мисливиці на демонів.

Цей анімаційний хіт від Netflix став одним із найбільш обговорюваних анімаційних проєктів року. Стрічка поєднує одразу кілька жанрів — музичний фільм, бойовик і фентезі.

Сюжет розповідає про вигаданий K-pop дівочий гурт Huntr/x (Хантрикс), учасниці якої ведуть подвійне життя. Для мільйонів фанатів вони — популярні попзірки, але насправді дівчата таємно борються з демонами, що намагаються проникнути у світ людей.

Поєднання музики, екшену та елементів корейської попкультури зробило мультфільм справжнім глобальним феноменом.

Особливу увагу глядачів привернула візуальна стилістика фільму. Анімація поєднує традиційні прийоми комп’ютерної графіки з елементами стилю, натхненого корейськими коміксами та сучасною попкультурою.

Також важливу роль у популярності стрічки відіграла музика — саундтрек став вірусним у соцмережах, а деякі пісні потрапили на верхівки музичних чартів.

Саме поєднання яскравого візуального стилю, динамічного сюжету та музичної складової зробило Кейпоп-мисливиць на демонів одним із найуспішніших анімаційних релізів року.

