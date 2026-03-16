Фильм Битва за битвой за другим получил премию Оскар 2026 года в номинации Лучший фильм. Режиссером картины выступил Пол Томас Андерсон.

Среди продюсеров фильма – Пол Томас Андерсон, Сара Мерфи, Адам Сомнер и Джоанн Селлар. Награду создателям картины вручили Юэн Макгрегор и Николь Кидман.

Лента Битва за битвой рассказывает о бывших участниках радикальной группировки Франция 75 — Пете Келхуне и Перфидии, которые когда-то нападали на банки и политиков.

После ареста Перфидия исчезает, а Пэт с дочерью начинает новую жизнь под чужими именами. Спустя 16 лет их находит военный Стивен Локджо, который открывает охоту на семью, чтобы скрыть собственные тайны. Это запускает новую опасную борьбу за выживание.

Битва за битвой ранее получили четыре награды Золотой глобус, шесть статуэток BAFTA, а также в общей сложности 13 номинаций от Киноакадемии.

Помимо Битвы за битвой, на награду в главной номинации претендовали еще девять фильмов:

Марти Великолепный (реж. Джошуа Сефди), Тайный агент (реж. Клебер Мендонса Филью), Сентиментальная ценность (реж. Йоахим Триер), Сны поездов (реж. Клинт Бентли), Грешники (реж. Райан Куглер), F1: Фильм (реж. Джозеф Косински), Хамнет (реж. Хлои Чжао), Бугония (реж. Йоргос Лантимос) и Франкенштейн (реж. Гильермо дель Торо).

Кадр из фильма Битва за битвой

