Фільм Одна битва за іншою отримав премію Оскар 2026 у номінації Найкращий фільм. Режисером стрічки виступив Пол Томас Андерсон.

Серед продюсерів фільму Пол Томас Андерсон, Сара Мерфі, Адам Сомнер та Джоенн Селлар. Нагороду творцям стрічки вручили Юен Мак-Грегор та Ніколь Кідман.

Стрічка Одна битва за іншою розповідає про колишніх учасників радикального угруповання Франція 75 – Пета Келхуна та Перфідію, які колись нападали на банки й політиків.

Після арешту Перфідія зникає, а Пет із донькою починає нове життя під чужими іменами. Через 16 років їх знаходить військовий Стівен Локджо, який відкриває полювання на родину, щоб приховати власні таємниці. Це запускає нову небезпечну боротьбу за виживання.

Одна битва за іншою отримали раніше чотири нагороди Золотий глобус, шість статуеток БАФТА, а також загалом отримали 13 номінацій від Кіноакадемії.

Окрім Однієї битви за іншою, на нагороду у головній номінації претендували ще дев’ять стрічок:

Марті Супрім. Геній комбінацій (реж. Джошуа Сефді), Таємний агент (реж. Клебер Мендонса Філью), Сентиментальна цінність (реж. Йоахім Трієр), Потяг у снах (реж. Клінт Бентлі), Грішники (реж. Раян Куглер), F1: Фільм (реж. Джозеф Косинські), Гамнет (реж. Хлої Чжао), Буґонія (реж. Йоргос Лантімос) та Франкенштайн (реж. Ґільєрмо дель Торо).

Кадр із фільму: Одна битва за іншою

