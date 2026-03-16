Фильм Сентиментальная ценность стал лауреатом кинопремии Оскар 2026 года в номинации Лучший международный фильм.

Создателям картины, снятой в копродукции Норвегии, Германии, Дании, Франции, Швеции, Великобритании и Турции, вручили награду во время 98-й церемонии вручения премии Оскар в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Режиссером фильма выступил Йоаким Триер. Лента Сентиментальная ценность рассказывает о двух сестрах – Норе и Агнес, которых в детстве бросил отец, известный режиссер Густав Борг.

Спустя годы он возвращается с автобиографическим сценарием и предлагает Норе главную роль.

После отказа дочери он приглашает другую актрису, но впоследствии семейные тайны и прошлое заставляют Нору пересмотреть решение и восстановить сложные отношения с отцом.

Американская киноакадемия присудила фильму девять номинаций.

Также на победу в номинации Лучший международный фильм претендовали следующие картины: Голос Хинд Раджаб режиссера Каутер Бен Хании (Тунис), Простая случайность режиссера Джафара Панаги (Франция), Сират режиссера Оливера Лаше (Испания) и Секретный агент режиссера Клебера Мендонса Фильо (Бразилия).

Со всеми победителями кинопремии Оскар 2026 года вы можете ознакомиться в нашем материале.

