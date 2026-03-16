Фільм Сентиментальна цінність став лауреатом кінопремії Оскар 2026 у номінації Найкращий міжнародний фільм.

Творцям стрічки, створеній у копродукції Норвегії, Німеччини, Данії, Франції, Швеції, Великої Британії та Туреччини вручили під час 98-ї церемонії вручення нагород Оскар в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Режисером фільму виступив Йоакім Трієр. Стрічка Сентиментальна цінність розповідає про двох сестер – Нору та Агнес, яких у дитинстві залишив батько, відомий режисер Густав Борг.

Через роки він повертається з автобіографічним сценарієм і пропонує Норі головну роль.

Після відмови доньки він запрошує іншу акторку, але згодом родинні таємниці й минуле змушують Нору переглянути рішення та відновити складні стосунки з батьком.

Американська кіноакадемія дала стрічці дев’ять номінації.

Також на перемогу у номінації Найкращий міжнародний фільм претендували такі стрічки: Голос Хінд Раджаб режисерки Каутер Бен Ханії (Туніс), Проста випадковість режисера Джафар Панагі (Франція), Сират режисера Олівера Лаше (Іспанія) та Таємний агент від режисера Клебера Мендонса Фільо (Бразилія).

