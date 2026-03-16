Сентиментальна цінність – найкращий міжнародний фільм на Оскарі 2026
Фільм Сентиментальна цінність став лауреатом кінопремії Оскар 2026 у номінації Найкращий міжнародний фільм.
Творцям стрічки, створеній у копродукції Норвегії, Німеччини, Данії, Франції, Швеції, Великої Британії та Туреччини вручили під час 98-ї церемонії вручення нагород Оскар в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.
Режисером фільму виступив Йоакім Трієр. Стрічка Сентиментальна цінність розповідає про двох сестер – Нору та Агнес, яких у дитинстві залишив батько, відомий режисер Густав Борг.
Через роки він повертається з автобіографічним сценарієм і пропонує Норі головну роль.
Після відмови доньки він запрошує іншу акторку, але згодом родинні таємниці й минуле змушують Нору переглянути рішення та відновити складні стосунки з батьком.
Американська кіноакадемія дала стрічці дев’ять номінації.
Також на перемогу у номінації Найкращий міжнародний фільм претендували такі стрічки: Голос Хінд Раджаб режисерки Каутер Бен Ханії (Туніс), Проста випадковість режисера Джафар Панагі (Франція), Сират режисера Олівера Лаше (Іспанія) та Таємний агент від режисера Клебера Мендонса Фільо (Бразилія).
Кадр із фільму: Сентиментальна цінність