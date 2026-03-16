Пропагандистский фильм Мистер Никто против Путина получил Оскар в номинации Лучший документальный фильм.

Награду создателям картины вручили во время церемонии в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Лучший документальный фильм Оскар 2026

Статуэтку создателям фильма вручил телеведущий Джимми Киммел.

Мистер Никто против Путина рассказывает о Павле Таланкине, сотруднике школы в небольшом шахтерском городке у Уральских гор.

Его называют одним из соавторов фильма, потому что он сам снимал жизнь своих учеников и фиксировал происходящее вокруг. В описании фильма говорится, что он якобы “документировал действия администрации Путина, направленные на контроль над общественным мнением во время российско-украинской войны”.

В этой категории на награду также претендовали такие фильмы: Алабамское решение, Приди и посмотри на меня в хорошем свете, Идеальная соседка и Прорезание сквозь скалы.

Напомним, украинский документальный фильм 2000 метров до Андреевки режиссера Мстислава Чернова был в списке претендентов, но не вошел в финальную пятерку. Зато недавно картина получила премию Гильдии операторов США.

Со всеми победителями кинопремии Оскар 2026 года вы можете ознакомиться в нашем материале.

Кадр из фильма: Мистер Никто против Путина

