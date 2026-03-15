У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів премії Оскар 2026: список переможців
- Американська кіноакадемія оголосила переможців Оскар 2026.
- Лідерами за кількістю номінацій цього року стали фільми Одна битва за іншою, Грішники і Гамнет.
- Українські стрічки 2000 метрів до Андріївки та Я померла в Ірпені до списку номінантів не потрапили.
У ніч із 15 на 16 березня в театрі Долбі в Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження премії Американської кіноакадемії.
Головна кіноподія року визначила найкращі стрічки, акторів та режисерів, які вразили світ за останній рік.
Претенденти на Оскар 2026
Цього року лідерами за кількістю номінацій стали три картини: воєнна драма Одна битва за іншою, містичний трилер Грішники та екранізація шекспірівської історії Гамнет.
На жаль, українські стрічки — документальна робота 2000 метрів до Андріївки та анімація Я померла в Ірпені — не потрапили до фінального списку номінантів.
Водночас у список номінантів потрапив фільм Містер Ніхто проти Путіна про російські школи і пропаганду, а також картина російського режисера Три сестри.
Оскар 2026 – повний список переможців
- Найкраща акторка другого плану — Емі Медіган
- Найкращий анімаційний фільм — Кейпоп-мисливиці на демонів
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм — Дівчина, яка плакала перлами
- Найкращий дизайн костюмів — Франкенштайн
- Найкращий грим і зачіски — Франкенштайн
- Кастинг — Одна битва за іншою
Новина доповнюється…