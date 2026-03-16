Стало известно, кто получил Оскар 2026 года за лучшую режиссуру
Режиссер фильма Битва за битвой Пол Томас Андерсон стал лауреатом кинопремии Оскар 2026 года в номинации Лучшая режиссура.
Награду ему вручали актеры Зендая и Роберт Паттинсон.
Для 55-летнего Андерсона это первая статуэтка от Американской киноакадемии в карьере за режиссуру. Всего он имеет четыре номинации за свои работы в качестве режиссера.
Битва за битвой снята в жанре эпической черной комедии с элементами триллера. Это свободная экранизация романа Томаса Пинчона Виноградная граница, действие которого адаптировано под современные реалии.
Главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн.
Фильм был отмечен многими наградами, в частности четырьмя Золотыми глобусами, в том числе за режиссуру.
Лента Пола Томаса Андерсона получила от Киноакадемии 13 номинаций на премию Оскар.
Помимо Андерсона на награду претендовали: Райан Куглер (Грешники), Хлои Чжао (Хамнет), Джошуа Сефди (Марти Великолепный) и Йоахим Триер (Сентиментальная ценность).
