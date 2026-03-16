Режиссер фильма Битва за битвой Пол Томас Андерсон стал лауреатом кинопремии Оскар 2026 года в номинации Лучшая режиссура.

Награду ему вручали актеры Зендая и Роберт Паттинсон.

Для 55-летнего Андерсона это первая статуэтка от Американской киноакадемии в карьере за режиссуру. Всего он имеет четыре номинации за свои работы в качестве режиссера.

Битва за битвой снята в жанре эпической черной комедии с элементами триллера. Это свободная экранизация романа Томаса Пинчона Виноградная граница, действие которого адаптировано под современные реалии.

Главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн.

Фильм был отмечен многими наградами, в частности четырьмя Золотыми глобусами, в том числе за режиссуру.

Лента Пола Томаса Андерсона получила от Киноакадемии 13 номинаций на премию Оскар.

Помимо Андерсона на награду претендовали: Райан Куглер (Грешники), Хлои Чжао (Хамнет), Джошуа Сефди (Марти Великолепный) и Йоахим Триер (Сентиментальная ценность).

Со всеми победителями кинопремии Оскар 2026 года вы можете ознакомиться в нашем материале.

