Песня из мультфильма Кейпоп-охотницы на демонов получила Оскар
Песня Golden из анимационного фильма Кейпоп-охотницы на демонов получила статуэтку Оскар 2026 года в категории Лучший саундтрек к фильму.
Песня Golden была исполнена вымышленной группой Huntrix в мультфильме Netflix 2025 года.
Премия Оскар за лучшую песню
Реальными исполнителями композиции стали певицы EJAE, Audrey Nuna и REI AMI.
Golden – это поп-гимн о самопринятии, стойкости и ярком сиянии.
Она выполняет роль песни I Want для персонажа Руми, символизируя ее путь от неуверенности к осознанию своей силы, служа как тематическим гимном единства, так и зажигательной, энергичной “песней лета”.
На статуэтку Оскар в номинации Лучший саундтрек к фильму претендовали также:
- Train Dreams из фильма Поезд во сне;
- Dear Me из фильма Дайан Уоррен: Неумолимая;
- I Lied To You из фильма Грешники;
- Sweet Dreams of Joy из документального фильма Вива Верди.
Победу в номинации Лучший анимационный фильм года на церемонии вручения премии Оскар 2026 года Американская киноакадемия присудила фильму Кейпоп-охотницы на демонов.
