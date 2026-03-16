Режисер фільму Одна битва за іншою Пол Томас Андерсон став лауреатом кінопремії Оскар 2026 у номінації Найкраща режисура.

Нагороду йому вручали актори Зендая та Роберт Паттінсон.

Для 55-річного Андерсона це перша статуетка від Американської кіноакадемії у кар’єрі за режисуру. Загалом він має чотири номінації за свої роботи за режисуру.

Зараз дивляться

Одна битва за іншою знята у жанрі епічної чорної комедії з елементами трилера. Це є вільною екранізацією роману Томаса Пінчона Винокрай, дія якого адаптована під сучасні реалії.

Головні ролі у стрічці виконали Леонардо Ді Капріо та Шон Пенн.

Фільм був відзначений багатьма нагородами, зокрема чотирма Золотими глобусами, серед яких і за режисуру.

Стрічка Пола Томаса Андерсона отримала від Кіноакадемії 13 номінацій на премію Оскар.

Окрім Андерсона на нагороду претендували: Раян Куглер (Грішники), Хлої Чжао (Гамнет), Джошуа Сефді (Марті Супрім. Геній комбінацій) та Йоахім Трієр (Сентиментальна цінність).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.