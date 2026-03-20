Не фантастические, но есть: Бурмака о выплатах для семьи ее умершего брата-военного
Народная артистка Украины Мария Бурмака поделилась подробностями того, как государство поддерживает семью ее младшего брата Святослава, которого не стало два года назад.
Об этом певица рассказала в разговоре с журналисткой Ксенией Малинюк эксклюзивно для программы Ранок у великому місті на ICTV2.
Мария Бурмака о брате и выплатах
Святославу было 43 года, он служил в рядах ВСУ. Сердце воина остановилось по возвращении с фронта.
В официальных документах причиной смерти указан сердечный приступ, связанный с тяжелыми ранениями и стрессом, полученными во время боевых действий.
— Он похоронен в Бортничах на кладбище, на Аллее Героев, — уточнила Мария.
Артистка вспомнила, что сразу после смерти брата семья не была уверена, получит ли какую-либо государственную поддержку для детей. У Святослава их осталось двое.
— Какие-то не фантастические выплаты, но семья получила помощь. И дети получают помощь: бесплатный садик, бесплатное питание и еще там какие-то такие моменты, обучение тому, что будет, какая-то помощь от государства есть. Ну, и какая бы она ни была — благодарна за это, — отметила Бурмака.
Раньше певица делилась, о чем в последний раз говорила с братом. Она позвонила по телефону Святославу, чтобы узнать, не холодно ли ему, не догадываясь, что у него проблемы с сердцем.
О смерти брата Мария Бурмака узнала его жену через несколько часов после разговора.
