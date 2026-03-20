Не фантастичні, але є: Бурмака про виплати для родини її померлого брата-військового
- Марія Бурмака розповіла про підтримку родини брата-військового.
- Святослав помер після повернення з фронту, у нього залишилося двоє дітей.
- Святослава Бурмаку поховали на Алеї Героїв у Бортничах.
Народна артистка України Марія Бурмака поділилася подробицями того, як держава підтримує родину її молодшого брата Святослава, якого не стало два роки тому.
Про це співачка розповіла у розмові з журналісткою Ксенією Малинюк ексклюзивно для програми Ранок у великому місті на ICTV2.
Марія Бурмака про брата та виплати
Святославу було 43 роки, він служив у лавах ЗСУ. Серце воїна зупинилося після повернення з фронту.
В офіційних документах причиною смерті зазначено серцевий напад, повʼязаний із важкими пораненнями та стресом, отриманими під час бойових дій.
— Він похоронений у Бортничах на кладовищі, на Алеї Героїв, — уточнила Марія.
Артистка згадала, що одразу після смерті брата родина не була впевнена, чи отримає бодай якусь державну підтримку для дітей. У Святослава їх залишилося двоє.
— Якісь не фантастичні виплати, але допомогу сім’я отримала. І діти отримують допомогу: безплатний садочок, безплатне харчування і ще там якісь такі моменти, навчання те, що буде, якась допомога від держави є. Ну, і яка б вона не була — вдячна за це, — зазначила Бурмака.
Раніше співачка ділилася, про що востаннє говорила з братом. Вона зателефонувала Святославу, щоби дізнатися, чи не холодно йому, не здогадуючись, що він має проблеми з серцем.
Про смерть брата Марія Бурмака дізналася від його дружини через кілька годин після розмови.
Фото: Марія Бурмака