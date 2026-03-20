Народна артистка України Марія Бурмака поділилася подробицями того, як держава підтримує родину її молодшого брата Святослава, якого не стало два роки тому.

Про це співачка розповіла у розмові з журналісткою Ксенією Малинюк ексклюзивно для програми Ранок у великому місті на ICTV2.

Марія Бурмака про брата та виплати

Святославу було 43 роки, він служив у лавах ЗСУ. Серце воїна зупинилося після повернення з фронту.

В офіційних документах причиною смерті зазначено серцевий напад, повʼязаний із важкими пораненнями та стресом, отриманими під час бойових дій.

— Він похоронений у Бортничах на кладовищі, на Алеї Героїв, — уточнила Марія.

Артистка згадала, що одразу після смерті брата родина не була впевнена, чи отримає бодай якусь державну підтримку для дітей. У Святослава їх залишилося двоє.

— Якісь не фантастичні виплати, але допомогу сім’я отримала. І діти отримують допомогу: безплатний садочок, безплатне харчування і ще там якісь такі моменти, навчання те, що буде, якась допомога від держави є. Ну, і яка б вона не була — вдячна за це, — зазначила Бурмака.

Раніше співачка ділилася, про що востаннє говорила з братом. Вона зателефонувала Святославу, щоби дізнатися, чи не холодно йому, не здогадуючись, що він має проблеми з серцем.

Про смерть брата Марія Бурмака дізналася від його дружини через кілька годин після розмови.

Фото: Марія Бурмака

Джерело : Ранок у великому місті

